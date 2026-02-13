Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
13. február 2026
ÚRSO pripravil prehľad povinností pre regulované subjekty voči úradu

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Foto: TASR - Dano Veselský

Nová príručka sumarizuje všetky povinnosti regulovaných subjektov vo vzťahu k ÚRSO. Jej cieľom je uľahčiť orientáciu v legislatívnych požiadavkách, ktoré sa v posledných rokoch výrazne menili.

Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vypracoval „Príručku pre regulované subjekty - prehľad povinností regulovaných subjektov voči úradu“. Nová príručka sumarizuje všetky povinnosti regulovaných subjektov vo vzťahu k ÚRSO. Jej cieľom je uľahčiť orientáciu v legislatívnych požiadavkách, ktoré sa v posledných rokoch výrazne menili, informoval v piatok úrad.

„Príručka bude slúžiť ako akási praktická ‚kuchárka‘ pre regulované subjekty, aby sa vyhli problémom a neplatili zbytočné pokuty,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Úrad tak reaguje aj na spätnú väzbu od regulovaných subjektov, ktoré žiadali jednotnú a prehľadnú formu komunikácie. ÚRSO verí, že nový materiál prispeje k zníženiu administratívnej záťaže regulovaných subjektov a zároveň podporí predvídateľnosť celého regulačného prostredia.

Holjenčík dodal, že cieľom úradu nie je sankcionovať, ale pomáhať regulovaným subjektom plniť si ich povinnosti efektívne a včas. Príručka je dostupná na webovom sídle úradu a bude postupne aktualizovaná podľa legislatívnych zmien.
