ÚRSO pripravuje cenové rozhodnutia
Regulátor pri elektrine a vode očakáva skôr stabilizáciu cien, pri teple by tiež ročné náklady domácností nemali rásť.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) aktuálne schvaľuje maximálne ceny energií pre domácnosti na rok 2026 bez ohľadu na plánovanú energopomoc vlády. Regulátor pri elektrine a vode očakáva skôr stabilizáciu cien, pri teple by tiež ročné náklady domácností nemali rásť. V prípade plynu je však situácia komplikovanejšia, uviedol vo štvrtok ÚRSO.
„O konečnej podobe cenových rozhodnutí budeme verejnosť informovať až po ukončení cenových konaní, začiatkom decembra,“ spresnil predseda úradu Jozef Holjenčík. Pripomenul však, že Slovensko sa v súčasnosti aj pre energetickú politiku EÚ ocitlo na konci dodávateľského reťazca plynu, čo zvyšuje poplatky za prepravu.
ÚRSO nechce aktuálne cenové konania bližšie komentovať, no upozornil na dlhodobý negatívny vplyv geopolitiky na vývoj cien energií v EÚ a aj na Slovensku. V novej energetickej stratégii regulátora bude preto prioritou stabilita, bezpečnosť a dostupnosť energií - bez zvyšovania energetickej chudoby. ÚRSO zároveň upozorňuje, že obnoviteľné zdroje sú pre SR len doplnkom energetického mixu. Jadrová energia zostáva kľúčom k sebestačnosti SR.
Úrad podľa Holjenčíka pripravuje do budúcna viaceré legislatívne zmeny, vrátane zavedenia pásmových a dynamických taríf, ktoré odmenia úsporné správanie. „Teda čím nižšia spotreba, tým výhodnejšia cena. Chce motivovať k šetreniu a zároveň ešte viac chrániť zraniteľných odberateľov,“ dodal predseda ÚRSO.
