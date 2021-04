ÚRSO pripravuje regulačný sandbox na podporu inovácií

Bratislava 12. apríla (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje schému regulačný sandbox, ktorá má podporiť inovácie v regulovaných odvetviach. Ide virtuálny priestor, v ktorom môžu regulované subjekty v spolupráci s inovatívnymi partnermi testovať v rámci pilotných projektov nové technológie, trhové mechanizmy a koncepty služieb pre spotrebiteľov, informoval v pondelok ÚRSO.



"Hlavným zámerom regulačného sandboxu je podporiť inovácie, ktoré sú technologicky blízko trhového nasadenia a vedú k znižovaniu cien a optimalizácií nákladov energií a vody, podpore dekarbonizácie a obnoviteľných zdrojov, ochrane zraniteľných a nízkopríjmových odberateľov, ako aj k podpore flexibility a otvorenosti trhu s energiami a spotrebiteľov," priblížil hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Projekty, ktoré sa kvalifikujú do sandboxu, sa musia prejaviť na znížení ceny alebo nákladov, zvýšení kvality alebo poskytnutí nového produktu či služby pre koncového zákazníka. Podmienkou pre akýkoľvek projekt zapojený v regulačnom sandboxe je tiež zdieľanie výsledkov testovania so všetkými subjektmi na trhu i širokou verejnosťou.



ÚRSO otvoril verejnú konzultáciu k návrhu schémy regulačný sandbox v podmienkach regulácie sieťových odvetví v SR. Sandbox má podporiť inovácie vo všetkých odvetviach regulovaných ÚRSO, čiže v elektroenergetike, teplárenstve, plynárenstve, ako aj vodohospodárstve. V tejto súvislosti ÚRSO pozval štátne a akademické inštitúcie, regulované subjekty, ale aj malé a stredné firmy s inovatívnym produktom či službou, aby sa od 12. apríla do 12. mája zapojili do verejnej konzultácie k regulačnému sandboxu a prispeli svojimi podnetmi a pripomienkami k detailnému nastaveniu fungovania schémy už od samého začiatku.