< sekcia Ekonomika
ÚRSO pripravuje tarify odstupňované podľa spotreby elektriny
Ide podľa neho o krok, ktorý Slovensko približuje k európskym štandardom riadenia spotreby a postupnej deregulácie.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje zásadné zmeny v spôsobe účtovania elektriny. Zavedením pásmových taríf budú mať odberatelia ceny odstupňované podľa výšky ročnej spotreby. Nižšia spotreba bude odmeňovaná nižšou cenou, čím sa podporí šetrenie energií, informoval v stredu úrad.
„Predpokladáme, že zavedením pásmových sadzieb odberu pri dodávke elektriny sa dosiahne nielen nižšia spotreba domácností, ale na druhej strane sa zvýši aj osveta pri ich využívaní. Základné pravidlo je jednoduché: čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte za jednotku energie - čo je sociálne spravodlivejšie,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Ide podľa neho o krok, ktorý Slovensko približuje k európskym štandardom riadenia spotreby a postupnej deregulácie. „Predpokladom úspešného zavedenia je ďalšie rozšírenie inteligentných meracích systémov, ktoré budú zaznamenávať spotrebu v 15-minútových intervaloch,“ doplnil Holjenčík s tým, že o ďalšom vývoji tejto iniciatívy bude ÚRSO verejnosť priebežne informovať.
„Predpokladáme, že zavedením pásmových sadzieb odberu pri dodávke elektriny sa dosiahne nielen nižšia spotreba domácností, ale na druhej strane sa zvýši aj osveta pri ich využívaní. Základné pravidlo je jednoduché: čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte za jednotku energie - čo je sociálne spravodlivejšie,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Ide podľa neho o krok, ktorý Slovensko približuje k európskym štandardom riadenia spotreby a postupnej deregulácie. „Predpokladom úspešného zavedenia je ďalšie rozšírenie inteligentných meracích systémov, ktoré budú zaznamenávať spotrebu v 15-minútových intervaloch,“ doplnil Holjenčík s tým, že o ďalšom vývoji tejto iniciatívy bude ÚRSO verejnosť priebežne informovať.