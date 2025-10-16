< sekcia Ekonomika
ÚRSO: Rast investícií vo vodárenstve je sľubný
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zaznamenal v roku 2024 pozitívny vývoj v oblasti investícií vodárenských spoločností, stále je však čo zlepšovať, najmä v oblasti obnovy starších potrubí a efektívneho plánovania investícií. Uviedol to Radoslav Igaz, hovorca úradu. Na ďalšie posilňovanie investícií do vodárenstva môže mať podľa ÚRSO pozitívny vplyv aj zavedenie dvojzložkovej cenotvorby od 1. januára 2025.
„Stále je čo zlepšovať. Úrad na tieto investície dohliada a považuje ich za kľúčové pre zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov. Očakávame, že vodárenské spoločnosti budú dôsledne a poctivo investovať do obnovy potrubí, modernizácie technológií a zvyšovania odolnosti infraštruktúry,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Igaz spresnil, že podľa údajov ÚRSO sa v segmente pitnej vody v roku 2024 medziročne zvýšila obstarávacia hodnota majetku vodárenských spoločností o 4,9 %, pričom nárast evidovali všetky vodárenské spoločnosti. Hodnota majetku financovaného z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu vzrástla o 7,3 %. Z vlastných zdrojov a úverov sa dobudovali verejné vodovody, čím sa hodnota majetku vodárenských spoločností zvýšila o 4,5 %. Až 86 % investícií pochádzalo z vlastných zdrojov a úverov, 14 % z dotácií.
V oblasti odpadovej vody sa podľa Igazových slov celková hodnota majetku vodárenských spoločností v roku 2024 medziročne zvýšila o 4,1 %, opäť u všetkých spoločností. Investície z vlastných zdrojov a úverov vzrástli o 4,9 %, z dotácií o 3,1 %. Podiel vlastných zdrojov a úverov predstavoval 57,7 %, dotácií 42,3 %.
Hovorca úradu zdôraznil, že ÚRSO v rámci výkonu regulácie vyvíja maximálne úsilie, aby vodárenské spoločnosti efektívne investovali do údržby a rozvoja infraštruktúry, najmä prostredníctvom cenovej politiky a zamerania investičných plánov.
Igaz dodal, že ÚRSO bude aj naďalej podporovať transparentné a efektívne investovanie v sektore vodárenstva vrátane posilnenia odborného dialógu s obcami, so zástupcami vodárenských spoločností, ako aj s vládou SR. ÚRSO v tejto súvislosti oceňuje schválenie novej legislatívy z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá zaväzuje vodárenské spoločnosti investovať ich zisk z regulovaných činností prioritne do obnovy infraštruktúry, najmä potrubí.
