ÚRSO: Reformou ističov sa uvoľnila nevyužitá kapacita vedení 45 MW

Bratislava 16. júla (TASR) - Vďaka historickej reforme ističov sa v SR doposiaľ podarilo uvoľniť nevyužitú kapacitu elektrických vedení v objeme 45 megawattov (MW). Táto kapacita umožňuje pripojiť približne 3000 domácností so štandardným odberom, čím sa dosahuje úspora v miliónoch eur na výstavbu nových elektrických vedení. Informoval o tom Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



Spresnil, že 7. júla sa na pôde ÚRSO uskutočnilo už ôsme kontrolné stretnutie so zástupcami troch regionálnych distribučných spoločností - Západoslovenskej (ZSD), Stredoslovenskej (SSD) a Východoslovenskej distribučnej (VSD). Distribučné spoločnosti predložili úradu aktuálne a podrobné prehľady o realizovaných presunoch a uvoľnenej nevyužívanej kapacite vedení.



„Aj na základe informácií od distribučných spoločností môžem konštatovať, že sa nám podarilo úspešné ukončiť informačnú kampaň zameranú na optimalizáciu predimenzovaných ističov. Od 1. júla 2025 je nový spôsob výpočtu fixnej zložky distribučného poplatku plne funkčný vo všetkých regulačných oblastiach. Úrad zaznamenáva pozitívnu spätnú väzbu a akceptáciu zmien zo strany odberateľov bez väčších sťažností,“ povedal predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Distribučné spoločnosti deklarujú, že vďaka reforme sa doposiaľ podarilo uvoľniť nevyužitú kapacitu elektrických vedení celkovo v objeme 45 MW (ZSD+SSD+VSD). Táto kapacita umožňuje pripojiť približne 3000 domácností so štandardným odberom, čím sa dosahuje úspora v miliónoch eur na výstavbu nových elektrických vedení.



Odberatelia podľa Igaza spravidla požadujú od distribučných spoločností informácie o postupe pri výmene ističa, prípadne spôsobe prepočtu nákladov pri zotrvaní na súčasnej amperickej hodnote. Distribučné spoločnosti podľa neho potvrdzujú, že cenníky a dôvody zmien sú verejnosťou vo všeobecnosti prijímané.



Igaz dodal, že ďalšie kontrolné stretnutie ÚRSO s distribútormi je naplánované na druhú polovicu augusta po doručení prvých faktúr v novom režime.