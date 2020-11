ÚRSO: Regulačná rada predĺžila platnosť regulačnej politiky do 2022

Bratislava 12. novembra (TASR) – Regulačná rada Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prijala dodatok k regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021 a predĺžila jej platnosť do konca roka 2022. V dodatku sú zároveň zapracované úpravy potrebné na preklenutie tohto prechodného obdobia, uviedol vo štvrtok hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Prijatie dodatku ÚRSO odôvodnil zabezpečením stability a predvídateľnosti regulovaným subjektom, potrebou chrániť zraniteľných odberateľov, ale najmä chystanými zmenami v energetickej legislatíve, ktoré bude musieť zohľadniť nová regulačná politika.



"Vzhľadom na očakávané termíny úpravy primárnej legislatívy Slovenskej republiky nie je možné v legislatívne stanovených termínoch pripraviť a schváliť novú regulačnú politiku a následne aj novelizovať vyhlášky a predpisy úradu tak, aby plne zodpovedali požiadavkám transponovanej legislatívy EÚ s platnosťou od 1. januára 2022," uviedol Igaz. Snahy o "predbehnutie" procesu úpravy primárnej legislatívy by mohli podľa hovorcu viesť k nekonzistentnosti alebo rozporom regulačnej politiky a regulačného rámca s finálnou podobou legislatívy. Zároveň by sa obmedzil priestor na identifikáciu a zapracovanie ustanovení, ktoré vznikli na základe praxe v špecifických podmienkach SR.



ÚRSO po prijatí dodatku regulačnou radou podľa Igaza zároveň začína s prípravou novej regulačnej politiky. Úrad v tomto procese ráta so zapojením odbornej verejnosti a všetkých relevantných účastníkov trhu. Verejné pripomienkovanie má za sebou aj prijatý dodatok.