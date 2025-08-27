< sekcia Ekonomika
ÚRSO rokovalo so zamestnávateľmi o pripomienkach k novele zákona
Konzultácie budú podľa úradu pokračovať v polovici septembra, zmeny v zákone by mali platiť od začiatku budúceho roka.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Zástupcovia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa v závere minulého týždňa stretli s predstaviteľmi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Témou rokovania boli pripomienky zamestnávateľov k novele zákona o energetike zameranej na spresnenie pravidiel pre energeticky náročné podniky. V stredu o tom informoval ÚRSO.
„ÚRSO na stretnutí potvrdil svoj záväzok k nediskriminačnému a vyváženému prístupu, ktorý podporí stabilitu výroby v strategických odvetviach,“ priblížil hovorca úradu Radoslav Igaz. Zamestnávatelia sa s ÚRSO dohodli na ďalších legislatívnych krokoch, ktoré by mali smerovať k spresneniu právnych predpisov v oblasti prideľovania individuálnych sadzieb taríf pre energeticky náročné odvetvia, ako aj k úpravám v spôsobe stanovenia výšky a pridelenia rezervovanej kapacity pre takéto podniky.
Konzultácie budú podľa úradu pokračovať v polovici septembra, zmeny v zákone by mali platiť od začiatku budúceho roka.
