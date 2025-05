Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stabilizoval situáciu v Humennom

Bratislava/Humenné 7. mája (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v stredu po vyhodnotení aktuálnej situácie dospel k záveru, že pominul dôvod pre trvanie predbežných opatrení, keďže bola odvrátená hrozba prerušenia dodávok energií v Humennom. Na základe toho rozhodol o ich zrušení. Úrad podľa jeho hovorcu Radoslava Igaza zohral kľúčovú úlohu pri riešení energetickej krízy v Humennom.



Ako povedal, 21. marca 2025 ÚRSO vydal predbežné opatrenia, ktorých cieľom bolo zabrániť bezprostrednému ohrozeniu života, zdravia a veľkým hospodárskym škodám na majetku, ktoré by mohli vzniknúť prerušením dodávok elektriny a tepla tisícom odberateľov v meste Humenné.



Tieto opatrenia sa podľa Igaza týkali elektroenergetiky a tepelnej energetiky. Na ich základe boli spoločnosti Priemyselný park Chemes, s.r.o. a Chemes, a.s., Humenné povinné poskytnúť spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., zariadenia nevyhnutné na výkon regulovaných činností a zabezpečenie dodávok tepla a elektriny v meste Humenné a priemyselnom parku Chemes.



„Naše kroky boli síce bezprecedentné, ale primerané vzhľadom na obrovské riziko prerušenia dodávok základných energií zo strany Chemesu, čo sme nemohli dopustiť,“ povedal predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Zároveň ocenil konštruktívnu spoluprácu pri riešení krízy s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Teplárenský holding.



Od konca marca MH Teplárenský holding zabezpečuje teplo pre obyvateľov Humenného, ale firmy v parku ostali bez energetických médií a museli obmedziť činnosť.



Spoločnosť Chemes, dlhoročný dodávateľ energií, ukončila svoju činnosť pre konkurz. Spoločnosť Priemyselný park Chemes následne bez udania dôvodu vypovedala nájomnú zmluvu na energetické zariadenia k 28. marcu. Správca konkurznej podstaty zároveň oznámil, že k rovnakému dátumu končí aj dodávku všetkých energií.