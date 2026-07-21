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ÚRSO sa zapojil do európskej konzultácie k alternatívnym palivám
Chceme aktívne prispievať k tvorbe európskych pravidiel, ktoré ovplyvnia budúci rozvoj alternatívnych palív aj na Slovensku, skonštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Silnejší vplyv na tvorbu spoločných pravidiel pre nabíjacie, vodíkové a ďalšie alternatívne palivá si Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sľubuje od zapojenia sa do celoeurópskej verejnej konzultácie o nariadení AFIR. Do konzultácie sa úrad zapojil prvýkrát, informoval hovorca úradu Radoslav Igaz.
Konzultácia sa podľa jeho slov zameriavala na hodnotenie súčasného stavu infraštruktúry a na potrebu ďalších politík na európskej úrovni. ÚRSO v nej zdôraznil význam jasných a realistických cieľov pre nabíjacie a vodíkové stanice, ako aj pre špecifickú infraštruktúru.
Úrad tiež podporil požiadavku na transparentné a spravodlivé ceny, ktoré sú kľúčové pre ochranu spotrebiteľa. Upozornil tiež na potrebu jednotných technických štandardov a ocenil snahu Európskej komisie znižovať administratívnu záťaž.
„Chceme aktívne prispievať k tvorbe európskych pravidiel, ktoré ovplyvnia budúci rozvoj alternatívnych palív aj na Slovensku,“ skonštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Konzultácia sa podľa jeho slov zameriavala na hodnotenie súčasného stavu infraštruktúry a na potrebu ďalších politík na európskej úrovni. ÚRSO v nej zdôraznil význam jasných a realistických cieľov pre nabíjacie a vodíkové stanice, ako aj pre špecifickú infraštruktúru.
Úrad tiež podporil požiadavku na transparentné a spravodlivé ceny, ktoré sú kľúčové pre ochranu spotrebiteľa. Upozornil tiež na potrebu jednotných technických štandardov a ocenil snahu Európskej komisie znižovať administratívnu záťaž.
„Chceme aktívne prispievať k tvorbe európskych pravidiel, ktoré ovplyvnia budúci rozvoj alternatívnych palív aj na Slovensku,“ skonštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.