ÚRSO: Slováci neplatia za plyn viac než Česi
Pri vyššej spotrebe plynu zaplatia domácnosti v Česku ročne o 29 eur viac než v SR, uviedol úrad.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odmietol informácie o lacnejšom plyne pre domácnosti v Česku. Pri nízkej spotrebe plynu zaplatia domácnosti v Česku ročne o 41 eur viac než v SR. Pri vyššej spotrebe plynu zaplatia domácnosti v Česku ročne o 29 eur viac než v SR, uviedol v utorok úrad.
ÚRSO upozornil, že porovnávať len cenu komodity v jednom účelovo vybranom mesiaci v roku je nezmysel, pretože vždy rozhoduje celková ročná faktúra za plyn. „Pre domácnosti je rozhodujúca ich celková ročná suma na faktúre vrátane poplatkov za prepravu, distribúciu a uskladnenie plynu. V Česku sú fixné mesačné poplatky za odberné miesto výrazne vyššie ako na Slovensku. Každé iné porovnanie je demagógia alebo neznalosť,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Na Slovensku má vyše 600.000 domácností spotrebu plynu do dvoch megawatthodín (MWh) ročne, keďže ho používajú len na varenie. To je viac ako 42 % všetkých domácností. Pri spotrebe jedna MWh ročne zaplatia domácnosti v Česku podľa ÚRSO o 41 eur viac než v SR. Pri vyššej spotrebe, 3 MWh, zaplatia domácnosti v Česku o 29 eur viac než v SR. Až keď niekto spotrebuje veľmi veľa plynu (nad 20 MWh ročne), ceny Slovákov a Čechov sa začínajú približovať - podľa toho, kde v Česku býva.
ÚRSO tiež upozornil, že na podporu nesprávnych údajov bola účelovo uvedená len jedna ponuka z Česka, kde plyn ako komodita vyzerá lacno a to iba v jednom konkrétnom mesiaci, august 2025 (38,2 eura/MWh), ale už nebolo spomenuté, že ak si české domácnosti zafixujú plyn na rok podľa cenníka „Plyn Jistota 1 rok“, od augusta 2025 zaplatia až 45,31 eura/MWh. ÚRSO ako regulátor garantuje slovenským domácnostiam priemernú cenu plynu ako komodity na úrovni 44,06 eura/MWh na celý rok 2025.
