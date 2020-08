Začali sa rokovania s veľkými odberateľmi o reguláciách energetiky

Bratislava 27. augusta (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začal tento týždeň rokovania s veľkými priemyselnými odberateľmi energií. Odborná komisia zložená zo zástupcov úradu a podnikateľov by mala pomôcť zefektívniť procesy blížiacich sa cenových konaní na rok 2021, ale aj systémové nastavenia regulácie energetiky do budúcnosti. ÚRSO o tom informoval na svojej internetovej stránke.



"Chceme sa navzájom počúvať a lepšie sa pochopiť. Naším spoločným cieľom by mala byť efektívna reakcia na aktuálne problémy a postupné systémové nastavenie regulačného rámca v Slovenskej republike," povedal predseda ÚRSO Andrej Juris na prvom stretnutí komisie. Na pôde úradu v Bratislave s Jurisom rokovali Ivana Mahríková za Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR, Michal Pintér za Republikovú úniu zamestnávateľov, Jozef Čerňan a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet so Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Milan Veselý z Asociácie priemyselných zväzov.



Okrem aktuálnych cenových konaní a systémového nastavenia regulácie energetiky do budúcnosti sa komisia na prvom zasadnutí venovala napríklad aj nastaveniu tarify za prevádzkovanie systému (TPS), tarify za systémové služby a spôsobu financovania TPS. ÚRSO so zástupcami podnikateľov hľadal aj možnosti využitia eurofondov v rámci existujúceho regulačného rámca či spôsoby spriehľadnenia cenových konaní na úrade. Ďalšie zasadnutie odbornej komisie sa uskutoční v októbri.