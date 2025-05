ÚRSO: SR dosiahla vďaka jadrovej energii najnižšiu uhlíkovú stopu

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovensko dosiahlo historicky najnižšiu uhlíkovú stopu v energickej výrobe vďaka vysokému podielu jadrovej energie, ktorú Európska únia uznáva ako ekologický zdroj. O predbežných výsledkoch národných reziduálnych mixov za rok 2024, ktoré potvrdzujú výrazné zníženie uhlíkovej stopy v SR, informoval v utorok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



„Som rád, že sa potvrdzuje to, čo dlhodobo tvrdíme, vďaka jadrovej energii patríme medzi štáty s najčistejšou výrobou elektriny. Je to dobrá správa pre každého, kto chce žiť v republike s čistejším ovzduším a silnejšou ekonomikou,“ zhodnotil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Hodnotenie uhlíkovej stopy zahŕňa emisie CO2 vzniknuté u výrobcov, spotrebiteľov a nedohľadaný zvyškový vplyv. Slovensko podľa úradu medziročne výrazne znížilo uhlíkovú stopu vo všetkých oblastiach, čím sa radí na popredné miesto medzi prepojenými krajinami v regióne. Tieto výsledky majú zároveň významný vplyv na veľké podniky, ktoré musia v rámci európskej smernice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) reportovať znižovanie individuálnych uhlíkových stôp, podčiarkol ÚRSO.



„Pre každého občana SR to znamená, že znižujeme svoju uhlíkovú stopu, čo pomáha životnému prostrediu. Keďže máme čistejší energetický mix, veľké firmy zároveň budú mať nižšie náklady na kúpu ekologických certifikátov, čo môže pozitívne ovplyvniť aj ceny ich produktov a služieb pre spotrebiteľov,“ doplnil Holjenčík.