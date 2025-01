ÚRSO: SR rokovala s čínskou firmou o obnoviteľných zdrojoch

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenskí predstavitelia rokovali so zástupcami čínskej firmy SUS Environment Group o cenotvorbe v obnoviteľných zdrojoch energie, cenovej regulácii, energetickej legislatíve SR a Európskej únie a tiež o problematike veterných parkov. Slovensko reprezentovali predstavitelia ministerstva životného prostredia a Inštitútu environmentálnej politiky. Informoval o tom vo štvrtok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), pod ktorého vedením sa stretnutie uskutočnilo.



"Prípadné investície Čínskej ľudovej republiky považujem za mimoriadne dôležité pre rozvoj energetiky v SR, preto som našim hosťom na rokovaní poskytol prehľad o zákonných kompetenciách národného regulátora, o špecifikách našej i európskej legislatívy - či už v oblasti cenovej regulácie alebo konkrétne odpadového hospodárstva, ktoré ich primárne zaujíma," uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Spoločnosť SUS Environment Group je poskytovateľ komplexných environmentálnych služieb so sídlom v Šanghaji so špecializáciou na vedecké odpadové hospodárstvo a nízkouhlíkovú čistú energiu. Témou rokovania boli aj inovatívne a efektívne riešenia na podporu ekologickej transformácie, podpory trvalo udržateľného rozvoja a možnosti vytvárania čistejšieho a priateľskejšieho životného prostredia, doplnil úrad.