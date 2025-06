Úrad pre reguláciu sieťových odvetví štartuje prípravu novej politiky

Bratislava 24. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) oznámil, že začal práce na príprave novej regulačnej politiky pre siedme regulačné obdobie. To bude pokrývať roky 2028 - 2032 po skončení aktuálneho cyklu 2023 - 2027. Nové opatrenia v strategickom regulačnom dokumente budú klásť dôraz na ochranu domácností, energetickú bezpečnosť, udržateľný rozvoj distribučných sietí, ako aj na nové výzvy v oblasti klimatických cieľov, elektromobility či zdieľania elektriny, informoval úrad.



„Nová regulačná politika vzniká ako odpoveď na tvrdé lekcie z energetickej krízy rokov 2021 - 2023, ktoré ukázali, že potrebujeme odolnejší, suverénnejší a spravodlivejší regulačný rámec. Našou víziou je energetika a regulácia, ktorá bude fungovať nielen v dobrých časoch, ale odolá aj krízam. Odmietam iba bezduché transponovanie smerníc Európskej únie. Naopak, budeme si vyberať to, čo je prospešné pre Slovenskú republiku,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Úrad zároveň informoval, že už v priebehu roka 2025 plánuje spustiť sériu konzultácií so zainteresovanými stranami.



Regulačná politika je strategický dokument, ktorý definuje hlavné zásady, regulačné metódy a ciele vykonávania regulácie v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vodohospodárstve. Aktuálne platné znenie od roku 2023 zohľadňuje transpozíciu európskej legislatívy do národného právneho poriadku, ale taktiež reflektuje na komplikovanú situáciu na veľkoobchodných energetických trhoch v dôsledku vývoja hospodárstva v čase pandémie ochorenia COVID-19 a aj v kontexte vojny na Ukrajine.