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ÚRSO: Straty vody vo vodárňach boli v roku 2025 od 16,99 do 32,37 %
Dlhodobo vysoké straty vody sú signálom potreby intenzívnej obnovy infraštruktúry a presnejšieho merania, zhodnotil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Straty vody v 14 veľkých vodárenských spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu sa v roku 2025 pohybovali v rozpätí 16,99 % až 32,37 %. Vyplýva to z Analýzy strát vody vo verejných vodovodoch za rok 2025, ktorú vypracoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Rozpätie podľa neho odráža rozdielny technický stav vodovodných systémov aj rozdielnu účinnosť prijatých opatrení.
„Dlhodobo vysoké straty vody sú signálom potreby intenzívnej obnovy infraštruktúry a presnejšieho merania,“ zhodnotil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Úrad zároveň upozornil, že straty vody sú odvodené výpočtom a ich výsledná hodnota závisí aj od kvality merania, evidencie a metodiky vykazovania jednotlivých zložiek vodnej bilancie.
Analýza zároveň hodnotí vývoj od roku 2021 do roku 2025. Vodárenské spoločnosti podľa nej realizujú opatrenia na znižovanie skutočných aj zdanlivých strát vody vrátane manažmentu tlaku, aktívneho vyhľadávania netesností, obnovy potrubí a modernizácie meracích systémov. ÚRSO za motiváciu k opatreniam, ktoré si vyžadujú vysoké investičné náklady, považuje aj optimálne nastavenie regulačného prostredia. Za ekonomicky oprávnené náklady totiž uznáva len straty do 20 % dodanej pitnej vody.
ÚRSO v analýze odporúča pokračovať v systematickom monitoringu strát vody a v jednotnom metodickom prístupe, ktorý by umožnil objektívne porovnávanie efektívnosti prevádzky verejných vodovodov v SR.
„Dlhodobo vysoké straty vody sú signálom potreby intenzívnej obnovy infraštruktúry a presnejšieho merania,“ zhodnotil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Úrad zároveň upozornil, že straty vody sú odvodené výpočtom a ich výsledná hodnota závisí aj od kvality merania, evidencie a metodiky vykazovania jednotlivých zložiek vodnej bilancie.
Analýza zároveň hodnotí vývoj od roku 2021 do roku 2025. Vodárenské spoločnosti podľa nej realizujú opatrenia na znižovanie skutočných aj zdanlivých strát vody vrátane manažmentu tlaku, aktívneho vyhľadávania netesností, obnovy potrubí a modernizácie meracích systémov. ÚRSO za motiváciu k opatreniam, ktoré si vyžadujú vysoké investičné náklady, považuje aj optimálne nastavenie regulačného prostredia. Za ekonomicky oprávnené náklady totiž uznáva len straty do 20 % dodanej pitnej vody.
ÚRSO v analýze odporúča pokračovať v systematickom monitoringu strát vody a v jednotnom metodickom prístupe, ktorý by umožnil objektívne porovnávanie efektívnosti prevádzky verejných vodovodov v SR.