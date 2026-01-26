< sekcia Ekonomika
ÚRSO tvrdí, že podporuje rozumný rozvoj obnoviteľných zdrojov energie


Bratislava 26. januára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) podporuje rozumný rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku a s tým spojené využívanie dlhodobých zmlúv PPA na nákup elektriny. Úrad to uviedol v stanovisku.
PPA (Power Purchase Agreement) je dlhodobá zmluva o nákupe elektriny medzi výrobcom a odberateľom. Podľa ÚRSO ide v praxi o dohodu na stabilnej cene a dodávke elektriny na roky dopredu, pričom kontrakty na päť až 20 rokov majú prinášať istotu obom stranám.
„Som presvedčený, že PPA kontrakty sú moderný a efektívny spôsob, ako podporiť domácich výrobcov aj veľkých odberateľov vrátane strategických podnikov, ako je Slovalco, ale aj iní priemyselní odberatelia,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Úrad zdôraznil, že Slovensko má svoje špecifiká a je podľa neho potrebné čo najviac využívať domáce možnosti, nielen kopírovať zahraničné riešenia. Preto podporuje PPA zmluvy aj pre iné obnoviteľné zdroje, nielen solárne a veterné.
„Slovenskí výrobcovia z OZE môžu uzatvárať dlhodobé kontrakty vo forme PPA zmlúv, čo úrad považuje za vítaný nástroj, ako prispieť k rozumnému rozvoju obnoviteľných zdrojov a zároveň pomôcť strategickým slovenským firmám, ktoré musia zostať konkurencieschopné,“ dodal Holjenčík.
ÚRSO zároveň uviedol, že je v tejto záležitosti pripravený pokračovať v diskusii s priemyslom, výrobcami aj zákonodarcami s cieľom vytvoriť stabilné a predvídateľné prostredie pre dlhodobé energetické riešenia.
