< sekcia Ekonomika
ÚRSO uložil za prvý polrok 31 pokút v celkovej výške 122.100 eur
Pri niektorých subjektoch boli zistené porušenia vo viacerých oblastiach alebo komoditách.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončil za prvý polrok 47 kontrol v kontrolovaných subjektoch. Uložil spolu 31 pokút v celkovej výške 122.100 eur. Informoval o tom v utorok hovorca úradu Radoslav Igaz.
Porušenie platnej právnej úpravy zistil ÚRSO v 21 prípadoch, a to u štyroch kontrolovaných subjektov v oblasti elektroenergetiky, u 15 subjektov v oblasti tepelnej energetiky a u päť subjektov v oblasti vodného hospodárstva. Pri niektorých subjektoch boli zistené porušenia vo viacerých oblastiach alebo komoditách.
ÚRSO tiež v prvom polroku uložil regulovaným subjektom v oblasti tepelnej energetiky opatrenia na vysporiadanie ekonomicky neoprávnených nákladov s odberateľmi tepla v celkovej výške 105.280 eur. Úprava ekonomicky neoprávnených nákladov nie je podľa hovorcu pokuta, ale opatrenie na nápravu zistených nedostatkov. Ku koncu júna mal úrad rozpracovaných 42 ďalších kontrol a bolo začatých 34 správnych konaní, doplnil Igaz.
„To, že neustále rozvíjame našu kontrolnú činnosť, vyplýva z výrazného legislatívneho posilnenia právomocí ÚRSO. Okrem iného sme totiž prebrali niektoré pôvodné úlohy Slovenskej obchodnej inšpekcie a v súčasnosti vykonávame štátny dozor ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť sieťových odvetví v Slovenskej republike,“ zhodnotil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Porušenie platnej právnej úpravy zistil ÚRSO v 21 prípadoch, a to u štyroch kontrolovaných subjektov v oblasti elektroenergetiky, u 15 subjektov v oblasti tepelnej energetiky a u päť subjektov v oblasti vodného hospodárstva. Pri niektorých subjektoch boli zistené porušenia vo viacerých oblastiach alebo komoditách.
ÚRSO tiež v prvom polroku uložil regulovaným subjektom v oblasti tepelnej energetiky opatrenia na vysporiadanie ekonomicky neoprávnených nákladov s odberateľmi tepla v celkovej výške 105.280 eur. Úprava ekonomicky neoprávnených nákladov nie je podľa hovorcu pokuta, ale opatrenie na nápravu zistených nedostatkov. Ku koncu júna mal úrad rozpracovaných 42 ďalších kontrol a bolo začatých 34 správnych konaní, doplnil Igaz.
„To, že neustále rozvíjame našu kontrolnú činnosť, vyplýva z výrazného legislatívneho posilnenia právomocí ÚRSO. Okrem iného sme totiž prebrali niektoré pôvodné úlohy Slovenskej obchodnej inšpekcie a v súčasnosti vykonávame štátny dozor ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť sieťových odvetví v Slovenskej republike,“ zhodnotil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.