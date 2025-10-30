< sekcia Ekonomika
ÚRSO upozornil na nedostatok informácií o dynamickej cene elektriny
ÚRSO si vyžiadal údaje od 133 dodávateľov elektriny a na ich základe pripravil správu o trhu s dynamickou cenou elektriny za rok 2024.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe vyžiadaných údajov od dodávateľov elektriny zistil, že v roku 2024 sa situácia v oblasti zverejňovania informácii o dynamických cenách elektriny oproti predchádzajúcemu roku mierne zhoršila. Dodávatelia majú povinnosť uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dynamickou cenou s odberateľom, ktorý o to požiadal a mal nainštalovaný inteligentný merací systém. Bez dostatočných informácií však môžu byť takéto zmluvy rizikové, upozornil vo štvrtok ÚRSO.
„Dynamická cena znamená, že cena elektriny sa mení každú hodinu podľa trhu. Takéto zmluvy môžu byť pre odberateľov výhodné, ale aj rizikové, najmä bez dostatočných informácií,“ priblížil predseda úradu Jozef Holjenčík.
ÚRSO si vyžiadal údaje od 133 dodávateľov elektriny a na ich základe pripravil správu o trhu s dynamickou cenou elektriny za rok 2024. Len 65 dodávateľov zverejnilo na svojom webe jasné informácie o dynamickej cene. V roku 2023 to bolo až 90 dodávateľov. Niektorí dodávatelia informovali odberateľov len osobne, bez webovej stránky. Až 17 dodávateľov sa k téme vôbec nevyjadrilo.
ÚRSO zároveň skonštatoval, že veľkí dodávatelia elektriny v SR, ktorí v roku 2024 zásobovali viac ako 100.000 odberných miest a mali zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dynamickou cenou s odberateľom, si svoje informačné povinnosti plnili. Okrem základných údajov o dynamickej cene elektriny zverejňovali aj mechanizmus jej výpočtu. Odberatelia musia mať podľa Holjenčíka jasné a dostupné informácie, aby sa vedeli správne rozhodnúť. ÚRSO bude podľa neho na dodržiavanie tejto povinnosti naďalej dôsledne dohliadať a v prípade nezlepšenia situácie pristúpi k sankciám.
„Dynamická cena znamená, že cena elektriny sa mení každú hodinu podľa trhu. Takéto zmluvy môžu byť pre odberateľov výhodné, ale aj rizikové, najmä bez dostatočných informácií,“ priblížil predseda úradu Jozef Holjenčík.
ÚRSO si vyžiadal údaje od 133 dodávateľov elektriny a na ich základe pripravil správu o trhu s dynamickou cenou elektriny za rok 2024. Len 65 dodávateľov zverejnilo na svojom webe jasné informácie o dynamickej cene. V roku 2023 to bolo až 90 dodávateľov. Niektorí dodávatelia informovali odberateľov len osobne, bez webovej stránky. Až 17 dodávateľov sa k téme vôbec nevyjadrilo.
ÚRSO zároveň skonštatoval, že veľkí dodávatelia elektriny v SR, ktorí v roku 2024 zásobovali viac ako 100.000 odberných miest a mali zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dynamickou cenou s odberateľom, si svoje informačné povinnosti plnili. Okrem základných údajov o dynamickej cene elektriny zverejňovali aj mechanizmus jej výpočtu. Odberatelia musia mať podľa Holjenčíka jasné a dostupné informácie, aby sa vedeli správne rozhodnúť. ÚRSO bude podľa neho na dodržiavanie tejto povinnosti naďalej dôsledne dohliadať a v prípade nezlepšenia situácie pristúpi k sankciám.