ÚRSO upraví referenčné obdobie pre elektrinu na 2. a 3. štvrťrok

Bratislava 16. marca (TASR) - Rozhodujúce obdobie pre určenie referenčnej ceny elektriny na stanovenie maximálnej ceny za dodávku elektriny na rok 2024 pre regulované subjekty bude 2. a 3. štvrťrok 2023. Vo štvrtok o tom informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe ukončenej verejnej konzultácie k návrhu vyhlášky. Maximálna regulovaná cena za dodávku elektriny bude stanovená samostatne pre domácnosti a pre zraniteľných odberateľov mimo domácností, informoval vo štvrtok ÚRSO.



"Prijaté pripomienky od odbornej verejnosti sme spracovali pri príprave príslušnej cenovej vyhlášky úradu, ako aj pri príprave legislatívnych návrhov na posilnenie práv spotrebiteľov energií a umožnenie väčšej konkurencie na trhu dodávky elektriny a plynu," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.



Okrem určenia rozhodujúceho obdobia a samostatných cenníkov pre domácnosti a ostatné regulované subjekty úrad rozhodol, že rozdiel medzi vysokou a nízkou tarifou u viacpásmových sadzieb bude v minimálnej výške 20 %. "Cieľom je umožniť tým odberateľom, ktorí majú záujem a možnosť zmeny svojho odberateľského diagramu, usporiť na nákladoch na elektrinu," dodal ÚRSO.



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozornil, že napriek značnému poklesu trhových cien elektriny a zemného plynu v posledných mesiacoch sú súčasné trhové ceny energií naďalej oveľa vyššie ako platné ceny za dodávku elektriny a plynu pre domácnosti a mnohých zraniteľných odberateľov mimo domácností.



Napríklad, úroveň trhových cien ročných forwardov elektriny na rok 2024 sa pohybuje v rozmedzí cca 140 - 190 eur za megawatthodinu (MWh). To je približne 2,5 až trojnásobok súčasnej ceny elektriny - komodity (61,20 eura/MWh), ktorá bola sprístupnená domácnostiam na základe všeobecno-hospodárskeho záujmu schváleného vládou SR pre rok 2023.



U zemného plynu je vládou zastropovaná cena za dodávku plynu pre domácnosti a vybrané skupiny zraniteľných odberateľov približne o polovicu nižšia ako úroveň trhových cien ročných forwardov zemného plynu na rok 2024 (za posledný mesiac). Tieto ceny sa pohybovali v rozmedzí od 50 do 60 eur/MWh. "Uvedené úrovne trhových cien elektriny a plynu sú zároveň nižšie ako cenové stropy stanovené vládou SR (199 eur/MWh elektrina a 99 eur/MWh plyn) pre účely kompenzačných schém pre malých a stredných odberateľov energií," dodal ÚRSO.



Juris preto odporúča čo najskôr ustanoviť právne záväzným spôsobom pravidlá mimoriadnych opatrení vlády SR na budúci rok, ako napríklad podmienky sprístupnenia zlacnenej elektriny z memoranda so Slovenskými elektrárňami (SE) cieľovým skupinám odberateľov. "V prípade, ak zlacnená elektrina z memoranda so SE bude sprístupnená neskôr ako dodávatelia nakúpia elektrinu pre svojich zraniteľných odberateľov za trhové ceny, hrozí riziko vysokých kompenzácií zo strany štátu pri súčasných úrovniach trhových cien elektriny," upozornil Juris.