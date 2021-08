ÚRSO: Úrad novelou vyhlášky zaviedol do praxe inštitút prolongácie

Bratislava 25. augusta (TASR) - Regulačný úrad novelou vyhlášky zaviedol do praxe inštitút prolongácie. Informoval o tom Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



Vďaka prolongácii podľa jeho informácií zaplatia v roku 2022 slovenskí odberatelia za elektrinu menej, úspora bude približne do 60 miliónov eur. Skutočný objem úspor bude podľa neho známy po vykonaní všetkých cenových konaní na konci tohto roka.



Spresnil, že ÚRSO novelou vyhlášky špecifikuje proces výkonu prolongácie v praxi v zmysle platnej legislatívy a výrobcom elektriny v systéme podpory určuje všetky dôležité parametre umožňujúce proces cenových konaní v súvislosti s prolongáciou.



"Novela vyhlášky so zakomponovaným inštitútom prolongácie presne špecifikuje všetky parametre na zníženie ceny pre výrobcov elektriny v systéme podpory na základe výpočtového nástroja, pričom sa výrobcom zároveň predlžuje ich 15-ročná podpora o ďalších päť rokov, teda na 20 rokov," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.



Výsledkom prolongácie podľa Jurisa bude pozitívny vplyv na výšku tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá významne vstupuje do koncovej ceny elektriny pre všetkých odberateľov. "Na budúci rok tak zaplatia slovenskí odberatelia za elektrinu menej, úspora bude približne do 60 miliónov eur. Skutočný objem úspor bude známy po vykonaní všetkých cenových konaní na konci tohto roka," priblížil predseda ÚRSO.



Juris dodal, že zavedený inštitút prolongácie by tak mal napomôcť pri splácaní stámiliónových dlhov štátu v oblasti podpory zelenej elektriny z minulosti a zároveň môže sčasti pomôcť aj pri reakcii na aktuálny dramatický nárast cien elektriny na svetových burzách.



ÚRSO podľa Igaza zároveň upozorňuje, že novela vyhlášky nadobudla účinnosť 25. augusta 2021 a ÚRSO je tak pripravený začať proces cenových konaní v súvislosti s prolongáciou.



Podľa Igaza zároveň úrad vypracoval v zmysle prijatej novely pre výrobcov presné pokyny vrátane dokumentov, ako v cenových konaniach v súvislosti s prolongáciou postupovať. Možno ich nájsť na webovej stránke ÚRSO.