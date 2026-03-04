< sekcia Ekonomika
ÚRSO: Úrad vlani ukončil 116 kontrol, zistil 126 porušení zákona
Regulačný úrad podľa Igaza zároveň vydal v minulom roku ďalších 107 rozhodnutí o pokutách pre kontrolované subjekty v celkovej výške 324.000 eur, pričom väčšinu z nich potvrdil aj druhostupňový orgán.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v roku 2025 ukončil spolu 116 kontrol, v ktorých zistil 126 porušení zákona u kontrolovaných subjektov z oblasti elektroenergetiky, tepelnej energetiky a vodného hospodárstva. Kontrolóri úradu zistili aj porušenia, ktoré mali priamy dosah na odberateľov. Uviedol to hovorca úradu Radoslav Igaz.
„Zistili sme, že niektoré kontrolované spoločnosti účtovali svojim odberateľom tepla peniaze, na ktoré nemali nárok. Dokopy išlo o neoprávnené náklady vo výške 247.000 eur, čiže toľko následne museli tieto firmy ľuďom vrátiť alebo sa s nimi vysporiadať. Tieto opatrenia tak znamenajú konkrétnu finančnú úľavu pre odberateľov, ktorí by inak zaplatili viac než je spravodlivé,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Regulačný úrad podľa Igaza zároveň vydal v minulom roku ďalších 107 rozhodnutí o pokutách pre kontrolované subjekty v celkovej výške 324.000 eur, pričom väčšinu z nich potvrdil aj druhostupňový orgán. Po zohľadnení odvolaní predstavovala konečná výška pokút 311.000 eur.
Podčiarkol, že ÚRSO dlhodobo akcentuje svoju kontrolnú činnosť ako zámer ukázať, že porušovanie pravidiel sa neoplatí. Napriek rozpočtovým škrtom a viazaniu výdavkov úrad pokračuje v plnení zákonných úloh bez kompromisov.
„Naše kontroly by však mohli byť ešte početnejšie a efektívnejšie, keby sme mali viac financií a to sa samozrejme týka nielen kontroly. Ako dlhodobo tvrdím - personálne zabezpečenie úradov stojí na odbornom tíme, regionálnom pokrytí a potrebe udržať konkurencieschopnosť štátnej služby. Je to téma, ktorá si zaslúži otvorenú a vecnú diskusiu naprieč celou štátnou správou,“ dodal Holjenčík.
Igaz dodal, že kontrolóri ÚRSO v roku 2025 celkovo riešili aj 533 podaní od občanov a regulovaných subjektov, čo potvrdzuje, že ľudia sa na regulátora obracajú s dôverou a očakávajú ochranu.
