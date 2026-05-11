ÚRSO: V 2025 dostali odberatelia kompenzácie vyše 633.000 eur
Najviac, vyše 410.000 eur, zaplatili elektroenergetické firmy za problémy v distribúcii.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - V roku 2025 museli firmy za nedodržanie štandardov kvality vyplatiť odberateľom kompenzačné platby vo výške cez 633.000 eur. Najviac, vyše 410.000 eur, zaplatili elektroenergetické firmy za problémy v distribúcii. Informoval o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Zo záverov analýzy ÚRSO vyplýva, že v elektroenergetike museli v roku 2025 firmy odberateľom vyplatiť kompenzačné platby vo výške takmer 480.000 eur. Väčšinu z toho zaplatili distribútori elektriny, dodávatelia zaplatili vyše 68.000 eur. V plynárenstve firmy vyplatili odberateľom celkovo viac než 80.000 eur, z toho takmer 64.000 eur pripadlo na dodávku plynu a vyše 17.000 eur na distribúciu. V teple išlo o kompenzácie odberateľom vo výške skoro 73.000 eur, vo vodárenstve 561 eur.
„Tieto peniaze firmy platia preto, že nedodržali úradom stanovené lehoty alebo kvalitu služieb. Pripomínam, že tieto platby si nemôžu následne premietnuť do cien, takže ich to má motivovať poskytovať služby pre odberateľov kvalitnejšie,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
