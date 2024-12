ÚRSO v budúcom roku zintenzívni kontroly regulovaných subjektov

Bratislava 19. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vypracoval plán kontrol na budúci rok, z ktorého vyplýva, že by sa kontroly regulovaných subjektov mali zintenzívniť. Úrad preto plánuje otvoriť regionálne pracovisko aj v Banskej Bystrici, o čom informoval vo štvrtok.



"Z plánu kontrol na rok 2025 sa budú prednostne vykonávať kontroly v subjektoch, ktoré boli do plánu zaradené na základe podnetu fyzických alebo právnických osôb. Plán kontrol môže byť doplnený v priebehu roka o ďalšie subjekty na základe novodoručených podaní a na základe operatívnych potrieb úradu," uviedol predseda úradu Jozef Holjenčík.



Do plánu kontrol úrad zaradil 156 kontrolovaných subjektov. Z toho je u 68 subjektov plánované vykonať kontrolu na pracovisku Bratislava, u 38 subjektov na pracovisku Trenčín, u 20 subjektov na pracovisku Martin, u 14 subjektov na pracovisku Košice a u 16 subjektov na pracovisku Prešov.



Z hľadiska jednotlivých komodít je plánovaných 42 kontrol v oblasti elektroenergetiky, 12 kontrol v oblasti plynárenstva, 85 kontrol v oblasti tepelnej energetiky, 13 kontrol v oblasti vodného hospodárstva a 39 kontrol v oblasti iné. V 32 subjektoch sa bude kontrolovať viacero komodít súčasne.