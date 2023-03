ÚRSO v teplárenstve už v tomto roku inicioval viacero cenových konaní

Bratislava 27. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) spustil z vlastnej iniciatívy viacero cenových konaní v teplárenstve. Ide najmä o dodávateľov, ktorí kupujú zemný plyn na vykurovanie na krátkodobom trhu. Spotové ceny plynu totiž aktuálne klesli až k hranici 40 eur za megawatthodinu a sú najnižšie za posledných 12 mesiacov.



"V záujme dosiahnutia nižších cien tepla pre slovenských odberateľov úrad od začiatku tohto roka inicioval z vlastného podnetu viacero cenových konaní v lokalitách, kde máme vedomosť, že výrobcovia tepla nakupujú lacnejšie zemný plyn na účely výroby tepla na krátkodobom trhu," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.



Keďže krátkodobé trhové ceny plynu klesajú, úrad podľa Jurisa preskúma skutočné náklady spoločností za posledné mesiace a prípadné úspory zohľadní v nových maximálnych regulovaných cenách tepla v dotknutých lokalitách. Regulované teplárenské spoločnosti majú tiež možnosť fakturovať nižšiu cenu tepla, ako je maximálna regulovaná cena, a viaceré to podľa ÚRSO aj robia.



Šéf ÚRSO dodal, že všetky teplárenské subjekty sú povinné zohľadniť voči svojim odberateľom dosiahnuté úspory vo variabilných nákladoch (palivá, energie, atď.) a vo fixných nákladoch, a to po skončení kalendárneho roka. Úrad podľa neho skúma legislatívnu možnosť zavedenia povinného zúčtovania aj počas roka v prípadoch, ak úspory v nákladoch presiahnu určitý limit.



Aké budú ceny energií pre domácnosti a iné zraniteľné skupiny odberateľov v budúcom roku, zatiaľ nie je jasné. Napriek značnému poklesu trhových cien elektriny a zemného plynu v posledných mesiacoch sú totiž tieto cenové úrovne oveľa vyššie ako ceny elektriny a plynu, ktoré v súčasnosti platia domácnosti a mnohí zraniteľní odberatelia.



"Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne záväzným spôsobom pravidlá mimoriadnych opatrení vlády SR aj na budúci rok, ako napríklad podmienky sprístupnenia zlacnenej elektriny z memoranda so Slovenskými elektrárňami cieľovým skupinám odberateľov aj na rok 2024," uviedol Juris.



Pokiaľ bude zlacnená elektrina z memoranda sprístupnená neskôr, ako dodávatelia nakúpia elektrinu pre svojich zraniteľných odberateľov za trhové ceny, hrozí podľa šéfa ÚRSO riziko vysokých kompenzácií zo strany štátu.