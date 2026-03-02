< sekcia Ekonomika
ÚRSO víta kroky vlády na stabilizáciu Slovalca
ÚRSO nedávno vypracoval a predložil vláde SR vlastnú analýzu konkrétnych možností systémovej podpory energeticky náročných podnikov (ENP), akým je aj Slovalco.
Bratislava 2. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ocenil rozhodnutie vlády podniknúť kroky k stabilizácii spoločnosti Slovalco. Tento postup vníma ako dôležitý signál podpory strategických podnikov a ako súčasť širšieho úsilia o posilnenie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva v náročnom energetickom prostredí.
ÚRSO nedávno vypracoval a predložil vláde SR vlastnú analýzu konkrétnych možností systémovej podpory energeticky náročných podnikov (ENP), akým je aj Slovalco. Medzi ich systémové návrhy patria úprava poplatkov za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) a tarifu za systémové služby (TSS) či zmeny v platbách za rezervovanú kapacitu. Ďalej sú to možné zvýhodnenia investícií do energetickej efektívnosti a maximálneho využitia nepriamych kompenzácií CO2, rozumný rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a s tým spojené využívanie dlhodobých PPA zmlúv (zmluvy medzi výrobcom a odberateľom).
„Dlhodobo upozorňujeme, že prudký rast cien energií na spoločnom trhu EÚ, kde ENP zo Slovenska navyše musia nakupovať elektrinu drahšie ako ich konkurenti zo západnej Európy, výrazne zhoršuje ich konkurencieschopnosť. Podpora zo strany štátu je preto nevyhnutná,“ zdôraznil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Regulačný úrad zároveň vyzdvihol snahu vlády vyslať jasný signál záväzku k stabilizácii priemyslu a energetickej bezpečnosti Slovenska. ÚRSO je pripravený pokračovať v aktívnom dialógu s vládnymi predstaviteľmi, priemyselnými subjektmi aj zákonodarcami s cieľom vytvoriť transparentné a dlhodobo udržateľné regulačné prostredie.
Vláda má podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) eminentný záujem, aby sa výroba primárneho hliníka obnovila v roku 2027. Podpísané memorandum medzi vládou SR a spoločnosťou Slovalco podľa premiéra obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu.
