ÚRSO vlani vykonal 51 kontrol a uložil pokuty vo výške 707.000 eur

Bratislava 4. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vykonal v minulom roku 51 kontrol a uložil 167 pokút vo výške 707.510 eur. Z celkového počtu bolo 18 kontrol v subjektoch, ktoré sa zaoberajú výkonom činnosti v elektroenergetike, 12 v plynárenstve, 22 v tepelnej energetike a 15 vo vodnom hospodárstve. V uplynulom roku boli vykonané aj dve kontroly v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a dve kontroly sa týkali ochranného pásma. Informoval o tom v utorok úrad.



"Úrad v roku 2024 zistil najviac porušení v oblasti elektroenergetiky a to konkrétne 59. Medzi najčastejšie porušenia zákona v jednotlivých odvetviach patrilo podnikanie v sieťových odvetviach v rozpore s platnou legislatívou, nedodržanie schválených obchodných podmienok dodávky elektriny a plynu, nedodržanie určeného spôsobu cenovej regulácie a neuskutočňovanie dodávok tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami," priblížili predstavitelia úradu.



Najvyššia pokuta za minulý rok bola vo výške 150.000 eur, a to subjektu, ktorý nepredložil úradu v stanovenej lehote na schválenie Zmluvu o dodávke elektriny uzatvorenú s dcérskou spoločnosťou. Úrad zároveň prikázal regulovaným subjektom vrátiť odberateľom tepla a producentom odpadovej vody finančné prostriedky predstavujúce rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou, ktorá mala byť uplatnená podľa platných predpisov v celkovej výške 484.751 eur.



V tomto roku má úrad ambíciu kontroly ešte väčšmi rozšíriť. "Otvorene avizujem, že úrad v roku 2025 ešte zintenzívni kontroly regulovaných subjektov. Kvôli tomu otvoríme aj ďalšie regionálne pracovisko odboru kontroly úradu v Banskej Bystrici, okrem súčasných, ktoré sú v Bratislave, Trenčíne, Martine, Košiciach a Prešove," dodal predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.