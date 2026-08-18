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ÚRSO: Vodárne nedostatočne investujú do svojho majetku
ÚRSO od roku 2023 zvýšil jednotkový zisk v cenách vody, aby motivoval spoločnosti viac investovať do vlastnej infraštruktúry.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Stav vodojemov a ďalších kľúčových zariadení zásobovania pitnou vodou v SR je na hranici únosnosti, pričom tempo ich obnovy je nedostatočné. Vyplýva to z analýzy vývoja investícií, hmotného a nehmotného majetku vodárenských spoločností v rokoch 2023 až 2026 z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), o ktorej v utorok informoval jeho hovorca Radoslav Igaz.
„ÚRSO od roku 2023 zvýšil jednotkový zisk v cenách vody, aby motivoval spoločnosti viac investovať do vlastnej infraštruktúry. Napriek tomu analýza ukázala, že časť zisku bola použitá na reklamu či dividendy, nie na nevyhnutnú obnovu majetku,“ uviedol úrad. Napríklad v roku 2024 bolo využitie odpisov z vodárenského majetku na investovanie na úrovni 69 %.
„Vodárenské spoločnosti sa musia spamätať a začať riadne investovať. Fyzický stav ich majetku priamo ovplyvňuje straty vody, havárie aj energetickú náročnosť prevádzky. Bez systematickej obnovy vodojemov, potrubí a technológií sa riziká budú ďalej zvyšovať,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík s tým, že v najbližších rokoch sa úrad zameria aj na dôsledné sledovanie skutočného využitia investičných zdrojov vodárenskými spoločnosťami.
„ÚRSO od roku 2023 zvýšil jednotkový zisk v cenách vody, aby motivoval spoločnosti viac investovať do vlastnej infraštruktúry. Napriek tomu analýza ukázala, že časť zisku bola použitá na reklamu či dividendy, nie na nevyhnutnú obnovu majetku,“ uviedol úrad. Napríklad v roku 2024 bolo využitie odpisov z vodárenského majetku na investovanie na úrovni 69 %.
„Vodárenské spoločnosti sa musia spamätať a začať riadne investovať. Fyzický stav ich majetku priamo ovplyvňuje straty vody, havárie aj energetickú náročnosť prevádzky. Bez systematickej obnovy vodojemov, potrubí a technológií sa riziká budú ďalej zvyšovať,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík s tým, že v najbližších rokoch sa úrad zameria aj na dôsledné sledovanie skutočného využitia investičných zdrojov vodárenskými spoločnosťami.