ÚRSO vydal usmernenie pre bývalých zákazníkov Slovakia Energy

Bratislava 19. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal usmernenie pre bývalých zákazníkov dodávateľa Slovakia Energy, ktorý v októbri 2021 ukončil dodávku elektriny a plynu odberateľom. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz.



Uviedol, že regulačný rad sa v poslednom období čoraz častejšie stretáva s podnetmi odberateľov týkajúcimi sa vyúčtovacích faktúr od dodávateľa Slovakia Energy. Ide najmä o zle určenú konečnú spotrebu ku dňu ukončenia dodávky, ale aj nedoplatky, preplatky či zaplatené preddavkové platby.



"Dobre si skontrolujte, či faktúra je periodická alebo vyúčtovacia. Na periodickej faktúre (napríklad zo septembra 2021) sa môžu ešte objaviť aj rozpísané preddavkové platby na ďalšie obdobie. Tieto platby už pôvodnému dodávateľovi, teda Slovakia Energy, neplaťte a počkajte na vyúčtovaciu faktúru, pokiaľ vám ešte nebola doručená," zdôraznil Igaz.



Vo vyúčtovacej faktúre si podľa neho treba skontrolovať, či je odpočet meradla správny či číselný údaj z položky "konečný stav meradla" súhlasí približne so stavom na meradle. "Ak je tento údaj zásadne rozdielny, reklamujte ho podľa vzoru reklamácie priloženej k vyúčtovacej faktúre a zašlite ho priamo dodávateľovi na jeho kontaktné údaje," radí hovorca ÚRSO.



"V prípade, že po ukončení podnikania dodávateľa Slovakia vám odišla z účtu alebo prostredníctvom SIPO zálohová platba, bude zaúčtovaná do konečného vyúčtovania, prípadne vám bude vrátená," poznamenal Igaz.



Zdôraznil, že ak ani po konečnom vyúčtovaní nesedí nedoplatok alebo preplatok s úhradami, prípadne, ak nebola vo faktúre započítaná a ani nebola vrátená uhradená zálohová platba, treba to reklamovať priamo u pôvodného dodávateľa na kontaktných údajoch.



"V prípade, že do 30 dní od doručenia reklamácie nedostanete odpoveď, respektíve nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na elektronickú kontaktnú adresu úradu spotrebitel@urso.gov.sk. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko odberateľa, presnú adresu odberného miesta, označenie odberného miesta (EIC kód elektriny začínajúci 24Z alebo POD kód v prípade plynu začínajúci SKSPPDIS), vaše kontaktné údaje, opis problému a taktiež čoho sa domáhate, prípadne ako navrhujete riešiť vzniknutý problém. Nezabudnite priložiť k svojmu podnetu aj relevantné dokumenty," spresnil Igaz.



Dodal, že uvedený postup je aplikovateľný aj na iných dodávateľov, ktorí ukončia činnosť dodávateľa na trhu s elektrinou a plynom a ktorých odberatelia sa dostanú do dodávky poslednej inštancie.