< sekcia Ekonomika
ÚRSO: Vyhlášky majú priniesť ľahšie zapájanie obnoviteľných zdrojov
Nové pravidlá navyše finančne zvýhodňujú tých užívateľov, ktorí plyn z distribučnej siete odoberajú rovnomerne, čo má prispieť k celkovej stabilite systému.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Nové obnoviteľné zdroje energie (OZE) a batérie bude od júla možné pripájať aj v oblastiach s obmedzenou kapacitou siete. Umožní to flexibilné pripojenie, ktoré zavádza jedna z nových vyhlášok Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz, podľa ktorého ide o „najväčší balík legislatívnych úprav v elektroenergetike a plynárenstve za posledné roky“.
Nové pravidlá majú zároveň zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Ochranná lehota, počas ktorej po krachu pôvodného dodávateľa dodáva plyn alebo elektrinu dodávateľ poslednej inštancie (DPI), sa predlžuje z troch na šesť mesiacov. Spotrebitelia tiež dostanú od DPI viac informácií. Okrem toho sa v plynárenstve určujú maximálne ceny pre zraniteľných odberateľov a zjednodušujú sa podmienky pre pripájanie nových odberateľov do plynárenskej siete. V elektroenergetike sa zavádza pravidlo, že pri stornovaní pripojenia sa vracia minimálne 90 % poplatku.
Nové pravidlá navyše finančne zvýhodňujú tých užívateľov, ktorí plyn z distribučnej siete odoberajú rovnomerne, čo má prispieť k celkovej stabilite systému. Legislatívny balík tiež prináša technické úpravy v elektroenergetike, ktoré menia štruktúru taríf za systémové služby (TSS) a zavádzajú nové pravidlá pre platby za jalovú elektrinu, čo pocítia najmä priemyselní a veľkí odberatelia.
Nové pravidlá majú zároveň zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Ochranná lehota, počas ktorej po krachu pôvodného dodávateľa dodáva plyn alebo elektrinu dodávateľ poslednej inštancie (DPI), sa predlžuje z troch na šesť mesiacov. Spotrebitelia tiež dostanú od DPI viac informácií. Okrem toho sa v plynárenstve určujú maximálne ceny pre zraniteľných odberateľov a zjednodušujú sa podmienky pre pripájanie nových odberateľov do plynárenskej siete. V elektroenergetike sa zavádza pravidlo, že pri stornovaní pripojenia sa vracia minimálne 90 % poplatku.
Nové pravidlá navyše finančne zvýhodňujú tých užívateľov, ktorí plyn z distribučnej siete odoberajú rovnomerne, čo má prispieť k celkovej stabilite systému. Legislatívny balík tiež prináša technické úpravy v elektroenergetike, ktoré menia štruktúru taríf za systémové služby (TSS) a zavádzajú nové pravidlá pre platby za jalovú elektrinu, čo pocítia najmä priemyselní a veľkí odberatelia.