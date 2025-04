ÚRSO: Výsledkom podpory sú platby výrobcov za dodávanie elektriny

Bratislava 28. apríla (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozornil na čoraz častejšie záporné ceny elektriny na krátkodobom trhu. V takýchto prípadoch výrobca elektriny platí odberateľovi za to, že elektrinu odoberá. Tento stav je podľa úradu dôsledkom nepremyslených a nekoordinovaných krokov v rámci podpory budovania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na úrovni Európskej únie. Výsledkom je, že OZE sa musia budovať aj v lokalitách, kde nie sú optimálne podmienky na ich prevádzku.



„Úrad dlhodobo podporuje využívanie OZE, avšak kladie dôraz na efektívnosť a lokálnu spotrebu vyrobenej energie. Ak sa vyrobená elektrina spotrebuje priamo na mieste jej výroby, dosahuje sa najväčší ekonomický a environmentálny efekt,“ upozornil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Odberatelia, ktorí majú inštalované lokálne zdroje energie a dokážu ich využívať, môžu výrazne znížiť svoje náklady na elektrickú energiu. Regulátor preto apeluje na premyslené plánovanie a udržateľný prístup pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie.



Bezduché transponovanie smerníc EÚ podľa Holjenčíka určite nie je správne. Naopak, treba si vyberať to, čo je pre Slovensko prospešné. „Zároveň sme za to, aby sa vyvíjal neustály tlak na EÚ v oblasti prehodnotenia politiky podpory budovania OZE tak, aby boli doteraz prijaté zámery znova zreálnené v prospech ľudí a zdravého rozumu,“ dodal šéf ÚRSO.