Bratislava 21. januára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začal z vlastného podnetu cenové konania pri výrobe tepla pre domácnosti. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Úrad tak podľa neho reaguje na zníženie cien zemného plynu na burzách koncom minulého roka.



Spresnil, že cieľom aktuálnych konaní je znížiť domácnostiam variabilnú zložku ceny tepla v prípadoch, keď je to dôvodné, a to už počas roka 2025, aby nemuseli čakať až na zúčtovanie v marci/apríli 2026.



Priblížil, že úrad oslovil 173 dodávateľov tepla s otázkou, či a ako sa im bude meniť cena zemného plynu na výrobu tepla na rok 2025 a či plánujú podať na úrad žiadosť o zmenu ceny tepla.



U tých oslovených dodávateľov tepla, ktorí budú mať výrazne nižšiu nákupnú cenu zemného plynu na výrobu tepla na rok 2025 v porovnaní s rokom 2024 a neplánovali žiadať úrad o zmenu ceny tepla na rok 2025, úrad podľa Igaza začal cenové konania z vlastného podnetu už koncom roka 2024.



Zdôraznil, že takéto cenové konania o zmene ceny tepla na rok 2025 na základe podnetu úradu (ex offo) sú momentálne rozpracované u 14 regulovaných subjektov a ide o zmenu ceny tepla v 15 cenových lokalitách po celom Slovensku.



"Robíme to v prospech ľudí. Pozitívny vplyv nižšej ceny zemného plynu (komodity) sa tak pre dotknutých odberateľov tepla prejaví v platbách za teplo už počas roka 2025 a nie až po jeho skončení a zúčtovaní v marci, respektíve apríli 2026. Spotrebitelia teda budú môcť tento efekt pocítiť vo svojich peňaženkách skôr," doplnil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Igaz dodal, že v konaniach z vlastného podnetu úradu bude úrad pokračovať aj v najbližšom období. Každé rozhodnutie bude podľa jeho slov, ako vždy, po vydaní okamžite zverejnené na webovom sídle úradu. Prvé budú už ku koncu mesiaca január 2025.