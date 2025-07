ÚRSO zakročí proti obchodníkom, ktorí úmyselne spôsobujú odchýlky

Bratislava 15. júla (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce zakročiť proti obchodníkom, ktorí úmyselne spôsobujú odchýlky v energetickej sústave. Tieto firmy podľa neho zneužívajú aktuálnu situáciu v oblasti využívania platforiem Picasso a Mari pre výmenu regulačnej energie. ÚRSO vníma, že avizované platby za odchýlku sa dotýkajú všetkých účastníkov trhu s elektrinou, finálne rozhodnutie preto bude citlivo zohľadňovať vplyv na jednotlivé subjekty, uviedol v utorok úrad.



„Úrad sa rozhodol zakročiť, lebo sa začínajú zintenzívňovať špekulatívne praktiky, ktorých výsledkom je úmyselné obohacovanie sa niektorých účastníkov trhu na úkor nič netušiacich odberateľov,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Avizované zmeny, podľa ktorých by mali firmy platiť za všetky odchýlky pri odbere alebo dodávke elektriny, kritizovali viacerí zamestnávatelia. Tí zároveň spochybnili predchádzajúce vyjadrenia ÚRSO, podľa ktorých by tak mala cena elektriny klesnúť.



ÚRSO si však za svojimi vyjadreniami stojí. „Úrad sa rozhodol zakročiť proti špekuláciám obchodníkov na trhu s elektrinou tým, že ich prinúti správať sa zodpovedne v ich odhadoch spotreby alebo výroby. Praktickým výsledkom bude zníženie platieb za odchýlku, ktorá je priamo súčasťou samotnej koncovej ceny elektriny. Tieto zmeny sa preto vo finále pozitívne prejavia aj v cenách elektriny,“ dodal Holjenčík.



ÚRSO však pokračuje v odborných konzultáciách s účastníkmi trhu, ktoré by pomohli analyzovať všetky vplyvy navrhovaných opatrení na všetkých účastníkov trhu. Zároveň ÚRSO zvažuje posun účinnosti opatrení na 1. september, aby vytvoril priestor na ďalšiu odbornú debatu.