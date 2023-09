ÚRSO zaslalo vláde kroky ochrany domácností pred energetickou chudobou

Bratislava 14. septembra (TASR) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris zaslal vo štvrtok vláde dokument "závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov". Ten ponúka konkrétny návrh definície energetickej chudoby a zároveň obsahuje odporúčania ďalších krokov na zavedenie možných opatrení na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou, informoval ÚRSO.



"Predložený dokument tvorí podklad na ďalšie kroky orgánov štátnej správy, ktoré by mali viesť k posilňovaniu adresnej ochrany domácností v Slovenskej republike pred hrozbou energetickej chudoby, teda pred rizikom faktickej nedostupnosti energií a pitnej vody, ktoré sú predpokladom na zabezpečenie dôstojného štandardu pre život a zdravie všetkých občanov a obyvateľov Slovenskej republiky," uviedol Juris.



Dodal, že podľa odporúčaní by bolo vhodné v ďalších fázach prípravy a nadväzujúcej implementácie odporúčaných opatrení na ochranu domácností pred energetickou chudobou rozhodnúť o orgáne štátnej správy, ktorý bude gestorom problematiky energetickej chudoby a ukotviť gestorstvo na úrovni primárnej legislatívy (kompetenčný zákon). Zároveň by sa mal gestor poveriť úlohou vypracovať legislatívny návrh na ustanovenie definície energetickej chudoby, kritérií a spôsobu jej posudzovania, a povinností jednotlivých orgánov štátnej správy pri poskytovaní súčinnosti.



K výstupom tohto dokumentu by sa mala zrealizovať verejná konzultácia a napokon aj pripraviť a zaviesť nástroje a schémy na ochranu domácností pred energetickou chudobou v pôsobnosti jednotlivých rezortov. "



Realizácia odporúčaných opatrení, v prípade ich schválenia vládou, si bude vyžadovať dlhší čas. "Z pohľadu možností ochrany domácností ohrozených energetickou chudobou v najbližšom období, a to najmä v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne, využitie a už prebiehajúci proces úpravy existujúcich podporných nástrojov štátu môžu výrazne prispieť k adresnej ochrane zraniteľných skupín odberateľov," upozornil Juris.



ÚRSO zároveň zdôraznil, že energetická chudoba je komplexná problematika, ktorá nebola v minulosti systematicky riešená. Dôsledkom toho je, že kompetencie v tejto oblasti v súčasnosti majú viaceré orgány štátnej správy, avšak na úrovni kompetenčného zákona nie je určený gestor, ktorý by zastrešoval problematiku ako celok. Úrad pripomenul, že vypracováva návrh koncepcie pred začiatkom každého nového regulačného obdobia, avšak mandát a zdroje na implementáciu konkrétnych nástrojov pomoci má prioritne vláda a jej orgány.