ÚRSO zaviedol online systém pre povinné hlásenia výrobcov elektriny
Výrobcovia budú po novom údaje poskytovať prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle úradu.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zaviedol od 1. apríla tohto roku nový online systém pre povinné hlásenia výrobcov elektriny. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz.
Spresnil, že ÚRSO v rámci zefektívnenia zberu dát povinného hlásenia výrobcov elektriny mení od 1. apríla spôsob zasielania povinných hlásení výrobcov elektriny podľa zákona o energetike. Výrobcovia budú po novom údaje poskytovať prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle úradu.
Dodal, že výrobca elektriny je povinný poskytovať regulačnému úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok a očakávané údaje v aktuálnom roku. Výrobca je tiež povinný poskytovať plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.
