ÚRSO zistil nedostatky pri neregulovaných dodávkach elektriny a plynu

Bratislava 22. mája (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zistil v májovom prieskume nedostatky v cenníkoch za neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre podnikateľov či verejnú správu. Výsledky prieskumu indikujú nedostatočnú konkurenciu na trhu neregulovanej dodávky s negatívnymi dosahmi na koncových odberateľov elektriny a plynu, čo zároveň vytvára aj riziká pri štátnych kompenzačných schémach na zvýšené náklady na energie, informoval v pondelok ÚRSO.



"V súčasnosti evidujeme klesajúce trhové ceny energií, čo vytvára predpoklady na obnovenie fungujúceho a efektívneho trhu s energiami a zníženie rozsahu mimoriadnych opatrení štátu," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. Existencia transparentných a konkurenčných cenových ponúk dodávateľov na neregulovanom trhu s energiami je podľa neho jedným z kľúčových predpokladov na posilnenie efektívnej súťaže na trhu s energiami.



Úrad však eviduje pomerne malú "pružnosť" cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre odberateľov v SR, čo otvára otázky o nastavení cenových politík dodávateľov energií v kontexte klesajúcich trhových cien elektriny a plynu.



ÚRSO sa v prieskume zameral na segment malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny od 30 do 100 MWh a plynu od 100 do 300 MWh. Sem patria podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, ktoré nakupujú elektrinu a plyn od dodávateľov na voľnom, neregulovanom trhu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácii zo strany úradu. Tento odberateľský segment patrí podľa názoru úradu medzi najzraniteľnejší v súčasnej energetickej kríze, keďže títo odberatelia čelia okrem nárastov cien energií aj výzvam súvisiacich s ich vlastnou činnosťou.



Výsledkom prieskumu je zistenie, že dodávatelia nedostatočne zohľadňujú vývoj trhových cien energií vo zverejnených cenníkoch. V porovnaní s Rakúskom, Nemeckom a Českom majú podľa úradu slovenskí dodávatelia pomerne vysoké ceny neregulovanej dodávky elektriny. Mnohí dodávatelia zároveň nezverejňujú svoje cenníky a vyžadujú od odberateľov, aby ich kontaktovali ohľadne ponuky.



Výsledky prieskumu podľa úradu indikujú nedostatočnú konkurenciu na trhu neregulovanej dodávky s negatívnymi vplyvmi na koncových odberateľov elektriny a plynu. To zároveň vytvára aj riziká pri štátnych kompenzačných schémach na zvýšené náklady na energie.



Zmeniť by to podľa ÚRSO mala úprava zákonov tak, aby posilnili dohľad úradu nad trhom dodávky elektriny a plynu pre koncových odberateľov, vytvorili povinnosti pre dodávateľov pravidelne zverejňovať a aktualizovať ceny a cenníky aj za neregulovanú dodávku elektriny a plynu a zvýšili práva odberateľov pri zmene dodávateľa a rozhodovaní medzi regulovanou a neregulovanou dodávkou elektriny a plynu.