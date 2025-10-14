< sekcia Ekonomika
ÚRSO znižuje tarify na budúci rok, podporuje tak najmä priemysel
Cenové rozhodnutie je podľa úradu výsledkom aktívnej odbornej spolupráce ÚRSO so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá akceptovala argumenty regulátora.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa rozhodol znížiť tarify za prenos elektriny na rok 2026. Vďaka tomu môžu slovenské firmy rásť a lepšie konkurovať v Európe aj vo svete, informoval v utorok úrad.
„Týmto cenovým rozhodnutím prispievame k stabilnému podnikateľskému prostrediu. Vďaka novým tarifám bude slovenský priemysel môcť lepšie konkurovať na európskom aj globálnom trhu a podporí sa tak rast slovenskej ekonomiky,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Úrad priblížil, že vďaka dôslednému vykonávaniu regulačných povinností a precíznemu preverovaniu podkladov dosiahol zníženie tarify za rezervovanú kapacitu o takmer 10 % oproti roku 2025, na hodnotu 20.078,207 eura za megawatt za rok. Tarifa za prenesenú elektrinu klesla o viac ako 4 % na úroveň 1,8542 eura za megawatthodinu (MWh). Tarifa za straty zostáva oproti roku 2025 takmer nezmenená, vo výške 1,6746 eur/MWh.
Cenové rozhodnutie je podľa úradu výsledkom aktívnej odbornej spolupráce ÚRSO so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá akceptovala argumenty regulátora. ÚRSO by tak mal pokračovať v implementácii nových regulačných nástrojov, ktoré zohľadňujú vývoj na európskom trhu a podporujú efektívnosť prevádzkovateľov sústav.
