ÚRSO zverejnil indikátor neregulovaných cien energií na rok 2024

Bratislava 5. decembra (TASR) - Odberatelia elektriny a plynu, ktorí nespadajú do regulácie cien týchto komodít, môžu získať lepší prehľad o vývoji cien v nasledujúcom období. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zaviedol Indikátor aktuálnej trhovej ceny elektriny a plynu, ktorý by mal odberateľom pomôcť posúdiť ponúkané ceny energií, napríklad pri zmene dodávateľa. Úrad o tom informoval na svojej internetovej stránke.



"Indikátor aktuálnej trhovej ceny môže slúžiť ako referencia možnej očakávanej cenovej hladiny v prípade odberateľa, ktorý práve zvažuje zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu, alebo zmenu súčasných zmluvných podmienok za neregulovanú dodávku elektriny alebo plynu," uviedol ÚRSO. Odberatelia, ktorí sú verejní obstarávatelia, si môžu od tohto indikátora napríklad odvodiť približnú očakávanú cenu komodity obstarávanej služby dodávky elektriny a plynu pri príprave súťažných podkladov.



Aktuálny vývoj trhových cien elektriny a plynu je podľa ÚRSO veľmi dynamický, pričom na veľkoobchodných trhoch naďalej prevláda vysoká miera cenovej volatility, čo je dôsledok aktuálnej energetickej krízy, ktorá sa začala na prelome rokov 2021/2022.



Indikátor aktuálnej trhovej ceny zahŕňa ceny komodít vrátane zohľadnenia nákladov na štandardizovaný odberový diagram vo výške 10 % z ceny komodity. Indikátor nezahŕňa ďalšie náklady dodávateľa na dodávku elektriny a plynu, ako napríklad náklady na odchýlku, náklady spojené s obsluhou odberateľa, obchodná marža a zisk dodávateľa a podobne.



Aktuálna hodnota indikátora pre elektrinu na nasledujúcich 12 mesiacov je 134,53 eura za megawatthodinu (MWh) bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a plyn je na úrovni 52,65 eura/MWh. Úrad by mal ceny aktualizovať každý mesiac a okrem plávajúceho 12-mesačného obdobia bude zverejňovať aj predpoklad cien na ďalší kalendárny rok.