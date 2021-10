Pre teplárne zvýšlili koeficient ceny plynu kp takmer na dvojnásobok

Bratislava 8. októbra (TASR) – Cena plynu vstupujúca do výpočtu ceny tepla v budúcom roku sa výrazne zvýši. I keď sa cena plynu pre vykurovanie odvíja od jeho priemernej ceny na burze za 1. polrok predchádzajúceho roka, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre rok 2022 stanovil korekčný koeficient, ktorý túto cenu vstupujúcu do nákladov na vykurovanie takmer zdvojnásobil. Úrad k tomuto kroku pristúpil, aby zabezpečil pre slovenské domácnosti bezpečnú a nepretržitú dodávku tepla počas celej blížiacej sa vykurovacej sezóny, uviedol v piatok ÚRSO.



ÚRSO s ohľadom na mimoriadny rast cien zemného plynu na burze EEX (European Energy Exchange) v roku 2021 analyzoval situáciu so zabezpečením zemného plynu teplárenskými spoločnosťami na rok 2022. "Z výsledkov analýzy vyplýva, že viaceré teplárenské spoločnosti na Slovensku boli dramatickým vývojom na trhu so zemným plynom mimoriadne zaskočené a nestihli si zemný plyn určený na výrobu tepla v roku 2022 nakúpiť v čase, kedy cena plynu bola priaznivejšia. Vznikli tak oprávnené obavy o dostupnosť plynu určeného na vykurovanie slovenských domácností počas blížiacej sa vykurovacej sezóny," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.



Úrad preto zverejnil korekčný koeficient kp v hodnote 1,8924, čo je oproti hodnote 1,00 použité pre rok 2021 takmer dvojnásobok. Aký bude mať táto zmena vplyv na konečné ceny tepla na budúci rok, ÚRSO nespresnil. O cenách tepla bude úrad rozhodovať v závere roka.