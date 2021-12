ÚRSO:Pre rok 2022 dochádza k zníženiu regulovaných sieťových poplatkov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) výrazne znížil tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) a zredukoval náklady na distribúciu a prenos elektriny, aby zmiernil nárast celkovej ceny elektriny pre slovenské domácnosti a podnikateľov v roku 2022. Informoval o tom v piatok hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Spresnil, že pre budúci rok dochádza k celkovému zníženiu regulovaných sieťových poplatkov (tarifa za distribúciu a prenos elektriny, tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby) v rozmedzí od 4 % pre domácnosti a podnikateľov pripojených na nízkom napätí až po vyše 23 % pre veľkých priemyselných odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí.



Poznamenal, že úradom regulované sieťové poplatky tvoria viac ako polovicu celkovej ceny elektriny pre domácnosti a podniky, zvyšok tvorí silová elektrina.



Igaz podčiarkol, že TPS sa pre rok 2022 výrazne znižuje. Kľúčovými faktormi sú implementácia tzv. prolongácie podpory pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), dotácia zo štátneho rozpočtu a zníženie doplatkov na podporu OZE vplyvom vysokých výkupných cien elektriny. Rôzne faktory podľa neho umožnili znížiť TPS pre odberateľov elektriny na Slovensku o takmer 8 eur/ megawatthodinu (MWh), teda o 33 % v porovnaní s rokom 2021, a to na úroveň 15,90 eura/ MWh.



Upozornil, že povolené výnosy z distribúcie elektriny, bez vplyvu strát, sa rozhodnutím úradu pre rok 2022 znižujú o vyše 24 miliónov eur, o 4,6 % oproti roku 2021, najmä vplyvom zníženia primeraného zisku a zahrnutia časti výnosov z dodávky tzv. jalovej energie a prekročenia účinníka do regulovaných výnosov. Na druhej strane narástli náklady na straty v distribúcii, o vyše 53 miliónov eur, z dôvodu zvýšenia ceny silovej elektriny potrebnej na pokrytie strát v distribúcii.



Podčiarkol, že povolené výnosy z prenosu elektriny, bez vplyvu strát, úrad znížil o 4,5 milióna eur, teda o 3,5 % oproti roku 2021, najmä vplyvom zníženia primeraného zisku a zvýšenia výnosov z cezhraničných prenosov. Na druhej strane narástli náklady na straty v prenose o vyše 14,5 milióna eur z dôvodu zvýšenia ceny silovej elektriny potrebnej na pokrytie strát v prenose.



Doplnil, že výška tarify za systémové služby (TSS) vplyvom viacerých faktorov mierne klesla, o 0,2 % oproti roku 2021, na 6,2976 eura/ MWh. Na jednej strane podľa neho klesli náklady na dispečerskú činnosť, na strane druhej narástli náklady na podporné služby, najmä vplyvom narastajúcich cien elektriny na krátkodobom trhu a ich dopadu na ceny podporných služieb.



Igaz dodal, že vzhľadom na vysoké ceny elektriny a neistotu ohľadom ich dopadu na disponibilitu a náklady podporných služieb, úrad požiadal SEPS, a.s. o zvýšený dôraz pri monitoringu a vyhodnocovaní vývoja na trhu podporných služieb v SR, s cieľom zaistiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy.