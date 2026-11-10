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ÚRSO:Vodárenské spoločnosti by mali robiť opravy svojimi zamestnancami
Regulátor bude pri cenových konaniach naďalej prihliadať na efektívnosť zabezpečovania opráv a údržby infraštruktúry.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zvažuje nastavenia, ktoré budú pri opravách vodárenských a kanalizačných sietí motivovať vodárne k vyššiemu využívaniu vlastných zamestnancov a technického vybavenia. Pri verejných vodovodoch bolo v období rokov 2023 - 2025 v priemere 66 % opráv vykonaných vlastnými zamestnancami vodární, pri verejných kanalizáciách a čističkách odpadových vôd to bolo len 37,3 %, informoval v utorok ÚRSO.
„V súvislosti s výsledkami analýzy zvažujeme ďalšie kroky. Napríklad legislatívnymi zmenami vodárenské spoločnosti motivovať, aby v čo najväčšej miere využívali vlastné personálne a technické kapacity na opravy a údržbu vodárenskej infraštruktúry. Ak budú vodárne hospodáriť efektívne a väčší objem prác zabezpečia vlastnými silami, ÚRSO im tieto náklady primerane zohľadní v ekonomicky oprávnených nákladoch. Naším cieľom je, aby sa čo najviac prostriedkov investovalo priamo do obnovy sietí, a nie do zvyšovania externých nákladov,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Regulátor bude pri cenových konaniach naďalej prihliadať na efektívnosť zabezpečovania opráv a údržby infraštruktúry. Cieľom je podporiť dlhodobú udržateľnosť sektora a ochranu záujmov slovenských odberateľov.
Väčší podiel prác vykonávaných v oblasti verejných kanalizácií externými dodávateľmi môže vyplývať podľa úradu z toho, že opravy na strojno-technologickom vybavení čistiarní odpadových vôd realizujú špecializované firmy, obdobne opravy kanalizácie bezvýkopovými metódami. ÚRSO je však presvedčený, že efektívnejšie využívanie vlastných kapacít môže významne prispieť k znižovaniu nákladov vodárenských spoločností. Vyššie využívanie vlastných zamestnancov a technického vybavenia podľa ÚRSO zároveň podporí rozvoj odborných kapacít priamo vo vodárenských spoločnostiach.
„V súvislosti s výsledkami analýzy zvažujeme ďalšie kroky. Napríklad legislatívnymi zmenami vodárenské spoločnosti motivovať, aby v čo najväčšej miere využívali vlastné personálne a technické kapacity na opravy a údržbu vodárenskej infraštruktúry. Ak budú vodárne hospodáriť efektívne a väčší objem prác zabezpečia vlastnými silami, ÚRSO im tieto náklady primerane zohľadní v ekonomicky oprávnených nákladoch. Naším cieľom je, aby sa čo najviac prostriedkov investovalo priamo do obnovy sietí, a nie do zvyšovania externých nákladov,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Regulátor bude pri cenových konaniach naďalej prihliadať na efektívnosť zabezpečovania opráv a údržby infraštruktúry. Cieľom je podporiť dlhodobú udržateľnosť sektora a ochranu záujmov slovenských odberateľov.
Väčší podiel prác vykonávaných v oblasti verejných kanalizácií externými dodávateľmi môže vyplývať podľa úradu z toho, že opravy na strojno-technologickom vybavení čistiarní odpadových vôd realizujú špecializované firmy, obdobne opravy kanalizácie bezvýkopovými metódami. ÚRSO je však presvedčený, že efektívnejšie využívanie vlastných kapacít môže významne prispieť k znižovaniu nákladov vodárenských spoločností. Vyššie využívanie vlastných zamestnancov a technického vybavenia podľa ÚRSO zároveň podporí rozvoj odborných kapacít priamo vo vodárenských spoločnostiach.