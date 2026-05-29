< sekcia Ekonomika
Ursula von der Leyenová: EÚ rozmrazí Maďarsku 16 miliárd eur
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 29. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) rozmrazí Maďarsku 10 miliárd eur, zmrazených počas vlády Viktora Orbána, ďalších 4,2 miliardy eur cez pozastavené kohézne fondy. Spolu pôjde o 16 miliárd eur. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli s maďarským premiérom Péterom Magyarom. Informuje o tom spravodajca TASR.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)