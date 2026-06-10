Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Ekonomika

ÚS posúdi ústavnosť odobratia dávok pri odmietnutí práce

.
Na archívnej snímke budova Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Návrh poukazuje na to, že dávka v hmotnej núdzi je jediná univerzálne nárokovateľná dávka, ktorej účel sa vzťahuje na zabezpečenie základných životných podmienok.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 10. júna (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia, týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce, napadla na ÚS skupina poslancov parlamentu za opozičné Progresívne Slovensko (PS). Ich návrh v stredu prijal ÚS na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Poslanci v podaní namietali aj nesúlad ustanovení s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 29 o nútenej alebo povinnej práci a Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 105 o zrušení nútenej práce.

Návrh poukazuje na to, že dávka v hmotnej núdzi je jediná univerzálne nárokovateľná dávka, ktorej účel sa vzťahuje na zabezpečenie základných životných podmienok. „Ak je dávka v hmotnej núdzi materiálnym ekvivalentom garancie práva na život, resp. naplnením práva na ľudskú dôstojnosť, nemožno jeho poskytovanie podmieňovať splnením ďalších požiadaviek,“ uvádza sa v podaní.
.

Neprehliadnite

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách