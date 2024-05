U.S. Steel a Nippon Steel získali všetky regulačné povolenia mimo USA

Washington 30. mája (TASR) - Oceliarske koncerny U.S. Steel a Nippon Steel získali všetky regulačné povolenia mimo Spojených štátov v súvislosti s ich navrhovanou fúziou v hodnote 14,9 miliardy amerických dolárov (13,72 miliardy eur). Spoločnosti to oznámili vo štvrtok, pričom zopakovali, že dokončenie transakcie očakávajú v druhej polovici roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Japonský koncern Nippon Steel oznámil dohodu o kúpe svojho amerického konkurenta už v decembri minulého roka. Štvrtý najväčší výrobca ocele na svete v tom čase uviedol, že všetky záväzky skupiny U.S. Steel voči zamestnancom vrátane kolektívnych zmlúv budú dodržané.



Fúzia narazila v Spojených štátoch na kritiku. Odmietavo sa k nej postavil prezident Joe Biden aj Donald Trump, jeho pravdepodobný vyzývateľ vo voľbách 5. novembra, ako aj odborový zväz United Steelworkers. U.S. Steel sídli v štáte Pennsylvánia, ktorý je kľúčový pre oboch prezidentských kandidátov.



Japonská spoločnosť argumentuje, že americká oceliareň bude ďalej pokračovať v doterajšej produkcii a dodávať sofistikované oceľové výrobky americkému priemyslu. Tento mesiac však Nippon Steel posunula pôvodný termín na dokončenie dohody zo septembra na záver roka po tom, čo si ministerstvo spravodlivosti USA vyžiadalo ďalšie podrobnosti a materiály na preskúmanie. Dohodu už skôr schválila aj Európska komisia.



(1 EUR = 1,0857 USD)