U.S. Steel chce od rezortu podporu pre plynulosť dodávok po železnici

Košice 3. augusta (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel požiadali o pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pri zabezpečení plynulosti dodávok surovín po železnici z poľských prístavov či z juhu Európy. Poukazujú na to, že vojna na Ukrajine a sankcie proti Rusku výrazne zvýšili zaťaženosť železničnej infraštruktúry s normálnym rozchodom. O téme v stredu rokoval v oceliarňach štátny tajomník MDV Jaroslav Kmeť spolu so zástupcami Železničnej spoločnosti (ZSSK) Cargo Slovakia a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).



"Nie je momentálne problém s dostatkom alebo objemom surovín, ktoré potrebujeme, problém nastáva s logistikou. Chceme predísť tomu, že kvôli pretlaku na železniciach mimo Slovenska nebudeme vedieť dostať sem tie suroviny včas. Preto je táto požiadavka o pomoc v komunikácii smerom mimo Slovenska voči iným prepravcom," povedal pre novinárov viceprezident U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga.







Dodávky surovín z Ukrajiny cez širokorozchodnú trať pre košické oceliarne sú pritom podľa neho oveľa vyššie než pred vojnou. V minulosti bol pomer dodávok z Ruska a Ukrajiny zhruba vyrovnaný. "Teraz nám Ukrajina poskytuje oveľa väčšie zdroje vstupných surovín ako pred konfliktom, hlavne preto, že sú uvalené sankcie na Rusko a zároveň infraštruktúra medzi Ukrajinou a Ruskom je nepriechodná. Preto sa otáčame aj iným smerom, to znamená mimo východnej časti sveta a hľadáme suroviny. Našli sme ich, len ich potrebujeme dostať," skonštatoval Kiraľvarga.



Štátny tajomník rezortu dopravy prisľúbil oceliarňam pomoc a súčinnosť. "Riešenia potrebujú skôr na politickej úrovni - podporiť rokovania s Poľskou republikou a možno nájsť tie kapacity dopredu, aby, ak sa niečo stane a zabrzdia sa toky z východu, sme našli východiská a boli pripravení doviezť základné strategické suroviny z prístavov, buď zo severu alebo juhu," povedal Kmeť.







K situácii sa vyjadril aj generálny riaditeľ Cargo Slovakia Roman Gono, ktorý označil U. S. Steel za dôležitého partnera. Potvrdil pritom zmeny v tovarových tokoch. "Miesta, kde sa tie tovarové toky upchávajú, nastávajú na hraničných priechodoch, v prístavoch, a toto potrebujeme spoločne vyriešiť tak, aby naozaj tá dodávka tovarov, či už uhlia alebo rudy bola plynulá," dodal.



Súčasťou stredajšieho programu štátneho tajomníka MDV na východe Slovenska sú aj stretnutia so zástupcami obcí Dargov, Slovenské Nové Mesto a Veľaty k témam cestnej dopravnej infraštruktúry.