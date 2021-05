U.S. Steel Košice zdieľajú záväzok uhlíkovej neutrality do roku 2050

Košice 6. mája (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel by mali do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Vyplýva to aj z deklarovaného záväzku americkej korporácie United States Steel Corporation, pod ktorú košická fabrika patrí. Stanovený cieľ je zameraný na celkové nulové emisie uhlíka do polovice tohto storočia.



"U. S. Steel Košice sú súčasťou korporácie a tento záväzok zdieľame. Je potrebné dodať, že ako podnik operujúci na Slovensku, samozrejme, zdieľame aj záväzky dané Slovenskom. Už do roka 2030 musí Slovensko znížiť produkciu CO2 o 55 percent oproti roku 1990 a práve v tomto sme všetci na jednej lodi. Je potrebné to urobiť načas a zároveň nepoškodiť fungujúci priemysel na Slovensku," uviedol vo štvrtok pre TASR hovorca oceliarní Ján Bača.



United States Steel Corporation zverejnila svoj rozšírený transformačný záväzok k udržateľnosti 21. apríla. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality chce využiť svoju rozrastajúcu sa flotilu elektrických oblúkových pecí (EAF) prepojených s ďalšími technológiami, ako sú priama redukcia železa, bezuhlíkové zdroje energie a zachytávanie, sekvestrácia a využitie uhlíka. "Našou výhodou je, že vzhľadom na záväzok korporácie môžeme zdieľať know-how a tie najmodernejšie metódy výroby ocele," konštatoval Bača.



Pripomenul, že spoločné ciele v rámci Slovenska si vyžiadajú prevratné zmeny v technológiách a je dôležité urobiť to udržateľne nielen klimaticky, ale aj sociálne a podnikateľsky. Podniky musia vyrábať a zarábať, aby platili výplaty zamestnancom, dane štátu a investovali s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti. "Treba tiež zdôrazniť, že pôjde o obrovské vynútené investície, ktoré nie je možné uskutočniť inak, než kombináciou rôznych finančných zdrojov. Väčšia časť týchto investícií totiž nie je vynútená zákazníkmi. Tí môžu dnes aj zajtra nakupovať aj z krajín, ktoré žiadne záväzky znižovania emisií neprinášajú. Jedine spoluprácou s inštitúciami EÚ a národnými vládami to vieme v EÚ urobiť tak, aby táto zmena priniesla dlhodobú udržateľnosť," priblížil Bača.



U. S. Steel Košice ma podľa hovorcu zásobníky projektov a inžinieri oceliarní už roky pracujú na variantoch ďalšieho rozvoja. Na podnikovej úrovni je pritom nutné brať ohľad na uskutočniteľnosť každého projektu s tým, že musí reálne fungovať nielen v laboratóriu, ale aj za bezpečných priemyselných podmienok. Väčšina riešení je pritom postavená na väčšej spotrebe elektrickej energie. "To, aký je to v priemysle komplexný problém, je veľmi dobre predstaviteľné pre každého z nás na príklade elektrického auta. Elektromobilita bude súčasťou riešenia jedine vtedy, ak za primeranú sumu bude možné kúpiť elektromobil, ktorého kúpa, dobíjanie a prevádzka nebude stáť v konečnom súčte viac, než tradičný automobil a dovezieme sa tam, kde chceme, bez rizika, že nenájdeme v okolí dobíjaciu stanicu," dodal hovorca.