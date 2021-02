U.S. Steel: Treba urýchlene riešiť problém s testami pre kamionistov

Košice 18. februára (TASR) – Na problém s nákladnou dopravou na hraniciach s Nemeckom, ktoré zaviedlo povinné testy na ochorenie COVID-19 pre vodičov kamiónov, upozorňujú aj košické oceliarne U. S. Steel.



"Stále to ešte nie je doriešené a podľa našich informácií kamióny čakajú vyše 20 hodín na hraniciach medzi Nemeckom a Českou republikou. Ak sa problém urýchlene nevyrieši, hrozí, že kamionistom vyprchá platnosť testov a taktiež to, že pre zdržanie sa nestihnú vrátiť. My potom nebudeme mať k dispozícii ďalšie kamióny," uviedol vo štvrtok hovorca hutníckeho podniku Ján Bača. Oceliarne podľa neho vnímajú snahu slovenských diplomatov a Európskej komisie situáciu riešiť, v konečnom dôsledku však bude závisieť od rozhodnutia nemeckej strany, či bude dodržiavať pravidlá zelených jazdných pruhov (green lanes).



"Už počas uplynulého víkendu sme museli zareagovať okamžite a v priebehu niekoľkých hodín prispôsobiť logistiku tak, že sme využili už vytvorené testovacie miesto v podniku aj pre kamionistov. Nebolo to jednoduché a hlavne nič to nemení na našom zamietavom postoji voči tomuto opatreniu zo strany Nemecka. Je totiž v rozpore so snahou využívať takzvanú green lane alebo zelený pruh, ktorý zatiaľ umožňuje plynulé zásobovanie v rámci EÚ," dodal Bača.



Slovensko žiada o upustenie od požiadavky na preukázanie sa 48-hodinovým negatívnym testom pre vodičov nákladnej dopravy pri vstupe do Nemecka. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v súvislosti s opatrením Nemecka hovorí o priamom ohrození zásobovania slovenského priemyslu.