U.S. Steel varovali pred zatváraním, ak dohoda s Japoncami padne

Pittsburgh 4. septembra (TASR) - Americká oceliarska spoločnosť U. S. Steel varovala, že krach jej plánovaného predaja japonskej Nippon Steel môže viesť k zatvoreniu niektorých závodov a ohrozeniu tisícok pracovných miest v USA. Zároveň naznačila, že by svoju centrálu mohla presunúť z Pennsylvánie do iného štátu. Pennsylvánia je pritom politicky veľmi významný štát a kandidáti na prezidenta za republikánov aj demokratov ho už niekoľkokrát navštívili. Informovala o tom agentúra Reuters.



Oznámenie U. S. Steel nasledovalo po tom, ako sa ukázalo, že predaj americkej oceliarskej spoločnosti japonskej Nippon Steel nepodporuje ani jeden z kandidátov na prezidenta USA. Donald Trump dal najavo, že ak bude zvolený, dohodu o predaji zablokuje. A v pondelok (2. 9.) americká viceprezidentka a kandidátka demokratov Kamala Harrisová vyhlásila, že je dôležité, aby oceliarne zostali v amerických rukách.



"U. S. Steel je historickou americkou spoločnosťou a pre náš národ je životne dôležité, aby si udržal silné americké oceliarske spoločnosti. Firma U. S. Steel by mala zostať v americkom vlastníctve a mala by byť prevádzkovaná Američanmi," povedala na predvolebnom zhromaždení v Pittsburghu, na ktorom vystúpila spoločne s úradujúcim prezidentom Joeom Bidenom.



Vedenie U. S. Steel však predaj Japoncom považuje za ekonomicky dôležitý. "Chceme, aby si naši zvolení predstavitelia a ďalší, ktorí prijímajú kľúčové rozhodnutia, uvedomili výhody tohto kontraktu, ako aj nevyhnutné následky, ak dohoda stroskotá, " uviedol šéf U. S. Steel David Burritt.



Dodal, že bez dohody s Nippon Steel americká spoločnosť do značnej miery zredukuje počet svojich závodov, čo ohrozí tisícky pracovných miest a negatívne sa odrazí na živote mnohých komunít v lokalitách, kde má oceliarsky gigant svoje závody. Navyše upozornil, že krach dohody vyvolá "vážne otázky o zotrvaní centrály spoločnosti v Pittsburghu". Z tábora Harrisovej ani Trumpa na otázky agentúry Reuters zatiaľ nikto nereagoval.



Oceliarska spoločnosť Nippon Steel ponúkla v decembri minulého roka za U. S. Steel 14,9 miliardy USD (13,48 miliardy eur). Zatiaľ čo mimo USA získala povolenia od všetkých regulačných úradov a súhlasili s tým aj akcionári U. S. Steel, Washington to stále odmieta. Firma Nippon Steel, ktorá pôvodne plánovala dokončiť transakciu už v septembri, následne termín posunula na koniec tohto roka.



Navyše, minulý týždeň Japonci oznámili plán investícií do niektorých závodov U. S. Steel v celkovej hodnote vyše 2,7 miliardy USD. Vedenie U. S. Steel upozornilo, že ak dohoda padne, ani tieto finančné plány sa neuskutočnia.



(1 EUR = 1,105 USD)