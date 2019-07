USA a Čína budú pokračovať v obchodných rokovaniach vo Washingtone

Dvojdňové rokovania boli podľa agentúry Sin-chua úprimné, konštruktívne a intenzívne a týkali sa dôležitých ekonomických a obchodných problémov.

Peking 31. júla (TASR) - USA a Čína budú pokračovať v obchodných rokovaniach v septembri vo Washingtone, uviedla čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua. V utorok (30. 7.) a v stredu obnovili obe strany rokovania o obchode. Do Šanghaja pricestovala americká delegácia, kde diskutovala o zvýšení čínskych nákupov poľnohospodárskych produktov z USA.



Dvojdňové rokovania boli podľa agentúry Sin-chua úprimné, konštruktívne a intenzívne a týkali sa dôležitých ekonomických a obchodných problémov. Obe strany diskutovali o tom, že Čína zvýši nákup amerických poľnohospodárskych produktov a USA pre to vytvoria priaznivé podmienky. Agentúra dodala, že ďalšie kolo rokovaní na vysokej úrovni sa bude konať v septembri v USA.



Biely dom ešte nevydal vyhlásenie týkajúce sa výsledkov utorkových diskusií ani programu budúcich rokovaní.



Tohtotýždňové stretnutie v Šanghaji bolo prvou priamou obchodnou diskusiou medzi oboma stranami od stroskotania rokovaní v máji. Približne pred štyrmi týždňami sa na okraji samitu lídrov skupiny G20 v Osake stretli americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching a dohodli sa na prímerí v obchodnom konflikte a obnovení rokovaní.



Trump v utorok vo svojich vyjadreniach na Twitteri opäť kritizoval obchodné praktiky Číny a vyhlásil, že Peking stále nenakupuje viac amerických poľnohospodárskych produktov, aj keď to predtým sľúbil.



Trump v utorok takisto varoval Čínu, aby nečakala s obchodnou dohodou na skončenie jeho prvého prezidentského obdobia a nové voľby. Vyhlásil, že ak v novembri 2020 bude znovuzvolený, podmienky dohody budú pre Peking podstatne horšie.