USA a Čína dosiahli dohodu o kontrole auditov čínskych firiem

Washington/Peking 27. augusta (TASR) - Washington a Peking dosiahli predbežnú dohodu, ktorá umožní americkým regulátorom kontrolu auditov čínskych firiem kótovaných na burzách v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AP a Reuters.



Táto dohoda oznámená v piatok (26. 8.) má vyriešiť dlhoročný spor týkajúci sa prístupu k účtovným knihám a k podkladom auditov čínskych firiem kótovaných na burzách New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq. Americkí regulátori hrozia, že ak Peking neumožní inšpekciu, čínske firmy budú musieť odísť z búrz v USA.



Dohoda je však zatiaľ len predbežná a šéf americkej komisie pre cenné papiere a burzy SEC Gary Gensler upozornil, že rámcová dohoda je len jedným z krokov v procese a až na konci sa ukáže, či bude naplnená. "Táto dohoda má zmysel len v prípade, ak americkí inšpektori skutočne budú môcť kompletne prekontrolovať a preskúmať audítorské firmy v Číne. Ak to nebudú môcť urobiť, okolo 200 čínskych emitentov bude čeliť zákazu obchodovania s ich akciami v USA, ak budú naďalej využívať služby týchto audítorských firiem," uviedol Gensler.



"To sú nepochybne dobré správy a veľký krok smerom k odvráteniu masového odchodu čínskych spoločností z búrz v USA," uviedol analytik poradenskej firmy Evercore ISI Tobin Marcus. Upozornil však, že dohoda je len prvým krotkom na odvrátenie dekótovania. Nevyhnutne podľa neho musí prísť k tomu, že americkí inšpektori pricestujú do Číny a uskutočnia požadované kontroly, ktoré môžu trvať mesiace.



Americkí regulátori plánujú, že inšpekčné tímy by mohli pricestovať do Číny v polovici septembra. Do konca roka potom americký Úrad pre dohľad nad účtovníctvom PCAOB rozhodne, či čínska vláda naďalej blokuje prístup k audítorským knihám. Ak by to tak bolo, výsledkom by mohol byť zákaz obchodovania s akciami čínskych firiem na burzách v USA.



Aj napriek tomu, že dohoda je len predbežná, je to mimoriadny ústupok zo strany Číny v čase napätých vzťahov medzi oboma mocnosťami. Takisto signalizuje, že Peking nechce, aby jeho firmy stratili prístup k najväčšiemu kapitálovému trhu na svete.



Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC v decembri minulého roka dokončila pravidlá prípadného dekótovania čínskych firiem a uviedla, že identifikovala 273 firiem, ktorých by sa to mohlo týkať. Dôvodom je 20-ročný spor o prístup amerických regulátorov k účtovným knihám čínskych firiem kótovaných v USA. Peking z dôvodu bezpečnostných obáv doteraz zakazoval inšpekciu podkladov, s ktorými pracujú lokálne audítorské firmy, zahraničnými orgánmi.



Tento týždeň sa objavili správy, že čínska komisia pre cenné papiere CSRC upovedomila niektoré čínske spoločnosti kótované na burze v USA a ich audítorské firmy, aby sa pripravili na kontrolu amerických inšpektorov. Údajne požiadala audítorské firmy, aby sa začali pripravovať na presun zamestnancov a dokumentov do Hongkongu, ktorý by sa mal podľa posledného návrhu CSRC stať miestom, kde by americkí regulátori mohli kontrolovať podklady auditov.



Približne pred dvoma týždňami päť veľkých čínskych štátnych firiem - China Life Insurance Co., PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp., Aluminum Corp. of China a Sinopec Shanghai Petrochemical Co. - oznámilo, že dobrovoľne odídu z newyorskej burzy New York Stock Exchange.



Mnohí experti to vtedy interpretovali ako krok smerom k dohode s americkými regulátormi. Tieto štátne podniky sú zo strategických sektorov a majú prístup k informáciám a údajom, ktoré čínska vláda zrejme nechce sprístupniť zahraničným regulátorom. Firmám, ktoré podľa Pekingu nemajú takéto citlivé informácie, by malo byť podľa predbežnej dohody dovolené, aby sprístupnili svoje účtovné knihy na kontrolu.